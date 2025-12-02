Troca de acusações continua fora do «Secret Story». Vera responde a Dylan: «Mais vergonha tinha eu»

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:24

Depois da expulsão de Dylan, muitos fãs do «Secret Story» aguardavam a reação de Vera, a concorrente que agrediu o colega, à sua expulsão.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Dylan foi o concorrente expulso do “Secret Story” no domingo, 30 de novembro, e a reação de Vera Cláudia — a participante afastada anteriormente por o ter agredido com quatro chapadas — não tardou a surgir. Depois de Dylan ter estado no Dois às 10 a comentar a postura da ex-colega, Vera decidiu tomar uma posição pública através das redes sociais, deixando claro o que pensa sobre o desfecho da gala.

Na manhã desta segunda-feira, Dylan marcou presença no Dois às 10, onde classificou Vera como uma “estrela”, apesar da agressão que motivou a sua saída do jogo. Poucas horas depois, a ex-concorrente reagiu de forma direta: “Lamento muito vir aqui manifestar a minha felicidade à expulsão de ontem, foi merecido.”

Sem fugir ao tema, Vera Cláudia fez também questão de esclarecer o motivo pelo qual acredita ter ganho notoriedade na competição, rejeitando a ideia de que a visibilidade se deveu ao incidente que a levou à expulsão: “A minha visibilidade não foi pela atitude menos boa que eu tive, mas sim pelo meu carisma, pela minha força, pela pessoa livre que eu sou.”

A ex-concorrente aproveitou ainda para afirmar que, apesar de lamentar o excesso cometido, não sente vergonha do que defendeu dentro da casa: “Enquanto existir nesta terra, defenderei sempre o que é meu e defenderei também quem sofre em silêncio por comentários dolorosos que foram feitos ao longo do programa.”

Num desabafo final, Vera reforçou que o comportamento de Dylan contribuiu para o ambiente tenso vivido na casa: “Atitude gera reação. Foi a mais plausível? Não! Mas mais vergonha tinha eu de ter falado inúmeras coisas que foram faladas constantemente e são consideradas graves!”

Veja o story aqui:

Com esta troca pública de mensagens, a expulsão de Dylan continua a alimentar o debate entre os fãs do Secret Story, mostrando que as emoções — dentro e fora da casa — continuam bem acesas.

Recorde a entrevista de Dylan no «Dois às 10».

Temas: Dylan Secret Story Vera Dois às 10

RELACIONADOS

Descoberta de Dylan sobre Vera chocou o ex-concorrente cá fora: «Se fosse ao contrário, já estava preso»

Razões técnicas impediram Cristina Ferreira de contar a Dylan o segredo de Pedro e Marisa. saiba o que aconteceu

Longe do ecrã, Dylan descobre o segredo de Marisa e Pedro. E há vídeo da reação

Fora do Estúdio

«Cada vez gosto mais dela»: Mais de um ano depois da morte da mãe, Manuel Luís Goucha volta a descobrir algo comovente

Há 1 min

«Esta é a verdade nua». Mãe de Noori 'abre o coração' e fala sobre a morte da filha

Há 58 min

Zé, ex-noivo de Liliana, vive dias de sonho ao lado de ex-concorrente do «Secret Story 9»

Hoje às 10:58

Morreu Constança Cunha Sá. Revelada a causa da morte da jornalista

Hoje às 09:43

Goucha responde a quem se riu de jovem que perdeu a cadela: «Há animais que valem muito mais do que certas pessoas»

Hoje às 08:51

Longe do ecrã, Dylan descobre o segredo de Marisa e Pedro. E há vídeo da reação

Ontem às 09:01

Sim, Manuel Luís Goucha foi mesmo à feira de Carcavelos — e não foi o único famoso por lá

28 nov, 16:34
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira esclarece o motivo de não ter revelado a Dylan o segredo de Pedro e Marisa

Ontem às 10:01

Dylan tem reação inesperada ao ver imagens de Inês: «Não tinha visto aquelas imagens»

Ontem às 11:18

Cristina Ferreira anuncia notícia bombástica: «Há uma notícia para dar ao mundo»

Ontem às 09:58

Dylan sobre Pedro e Marisa serem um casal: «Não lhes fica muito bem»

Ontem às 11:45

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Esta é a receita ideal para uma marmita de última hora

28 nov, 15:30

Faça esta tarte de maçã em apenas 5 minutos na frigideira

26 nov, 14:45

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Fotos

«Cada vez gosto mais dela»: Mais de um ano depois da morte da mãe, Manuel Luís Goucha volta a descobrir algo comovente

Há 1 min

Nutricionista partilha três hábitos que fazem perder 4 kg em duas semanas

Há 16 min

Todos cometem este erro e nem imaginam que aumenta o gasto do ar condicionado

Há 46 min

«Esta é a verdade nua». Mãe de Noori 'abre o coração' e fala sobre a morte da filha

Há 58 min