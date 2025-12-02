Troca de acusações continua fora do «Secret Story». Vera responde a Dylan: «Mais vergonha tinha eu»

Dylan foi o concorrente expulso do “Secret Story” no domingo, 30 de novembro, e a reação de Vera Cláudia — a participante afastada anteriormente por o ter agredido com quatro chapadas — não tardou a surgir. Depois de Dylan ter estado no Dois às 10 a comentar a postura da ex-colega, Vera decidiu tomar uma posição pública através das redes sociais, deixando claro o que pensa sobre o desfecho da gala.

Na manhã desta segunda-feira, Dylan marcou presença no Dois às 10, onde classificou Vera como uma “estrela”, apesar da agressão que motivou a sua saída do jogo. Poucas horas depois, a ex-concorrente reagiu de forma direta: “Lamento muito vir aqui manifestar a minha felicidade à expulsão de ontem, foi merecido.”

Sem fugir ao tema, Vera Cláudia fez também questão de esclarecer o motivo pelo qual acredita ter ganho notoriedade na competição, rejeitando a ideia de que a visibilidade se deveu ao incidente que a levou à expulsão: “A minha visibilidade não foi pela atitude menos boa que eu tive, mas sim pelo meu carisma, pela minha força, pela pessoa livre que eu sou.”

A ex-concorrente aproveitou ainda para afirmar que, apesar de lamentar o excesso cometido, não sente vergonha do que defendeu dentro da casa: “Enquanto existir nesta terra, defenderei sempre o que é meu e defenderei também quem sofre em silêncio por comentários dolorosos que foram feitos ao longo do programa.”

Num desabafo final, Vera reforçou que o comportamento de Dylan contribuiu para o ambiente tenso vivido na casa: “Atitude gera reação. Foi a mais plausível? Não! Mas mais vergonha tinha eu de ter falado inúmeras coisas que foram faladas constantemente e são consideradas graves!”

Veja o story aqui:

Com esta troca pública de mensagens, a expulsão de Dylan continua a alimentar o debate entre os fãs do Secret Story, mostrando que as emoções — dentro e fora da casa — continuam bem acesas.

Recorde a entrevista de Dylan no «Dois às 10».