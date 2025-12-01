Descoberta de Dylan sobre Vera chocou o ex-concorrente cá fora: «Se fosse ao contrário, já estava preso»

Dylan é o concorrente expulso e deixa Inês em lágrimas numa noite de fortes emoções

Dylan criticou a forma como Vera, que o agrediu dentro da casa, tem sido apoiada pelo público.

Dylan foi expulso do «Secret Story 9» no passado domingo, 30 de novembro, e esteve esta segunda-feira, 1 de dezembro, no «Dois às 10» para fazer um balanço da sua participação.

Em determinado momento, Dylan assistiu às imagens em que foi agredido por Vera e lamentou a forma como a ex-colega tem sido aplaudida fora da casa.

«Cá fora, levei com um choque de realidade. Ela parece que é uma estrela do 'Secret Story' e toda a gente apoiou. Se fosse ao contrário, se tivesse sido eu a enfiar quatro chapadas nela, queria ver o que era neste momento. Se calhar, já estava quase preso», afirmou.

O concorrente esclareceu ainda que os comentários que fez referiam-se à imagem que Vera transmite às filhas e que nunca teve a intenção de ser desrespeitoso com elas. Salientou também que a sua reação não tem nada a ver com o facto de Vera ter estado interessado numa mulher. «Em momento algum ofendi as filhas dela», sublinhou.