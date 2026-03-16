Oportunidade final: poupe mais de 100€ num aspirador Dyson nos saldos de primavera da Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

A tecnologia de sucção mais cobiçada do mercado está com um desconto de 116 euros nas últimas horas da Festa de Ofertas de Primavera da Amazon.

Ter um Dyson em casa é, para muitos, o objetivo final quando se fala em limpeza doméstica. Hoje, esse plano tornou-se muito mais acessível. O modelo Dyson Big Ball Parquet 2, conhecido pela sua engenharia que lhe permite endireitar-se sozinho caso tombe, está disponível por 288,74 €. Perante o preço original de 405,59 €, estamos a falar de um desconto direto de 29%, uma oportunidade rara para adquirir um equipamento desta marca por um valor abaixo da barreira dos 300 euros.

Porque é que este modelo continua a ser uma referência?

Adeus aos consumíveis: Ao contrário dos aspiradores tradicionais, não tem de comprar sacos nem filtros. O filtro é lavável e dura toda a vida útil da máquina, o que representa uma poupança real a longo prazo.

Higiene para alérgicos : O sistema de filtragem avançado retém 99,97% das partículas de pó fino. É quase como ter um purificador de ar enquanto aspira.

: O sistema de filtragem avançado retém 99,97% das partículas de pó fino. É quase como ter um purificador de ar enquanto aspira. Cuidado total com o chão : Este Dyson traz uma escova inteligente que usa a própria pressão do ar para se ajustar sozinha. Isto significa que, quando passa do tapete para o chão da cozinha, ela adapta-se à superfície para nunca perder o poder de sucção. Traz ainda um acessório extra, com cerdas mais macias, pensado exclusivamente para limpar madeira, sem deixar riscos.

: Este Dyson traz uma escova inteligente que usa a própria pressão do ar para se ajustar sozinha. Isto significa que, quando passa do tapete para o chão da cozinha, ela adapta-se à superfície para nunca perder o poder de sucção. Traz ainda um acessório extra, com cerdas mais macias, pensado exclusivamente para limpar madeira, sem deixar riscos. Fácil de conduzir: Esqueça o esforço de empurrar aspiradores pesados que encravam em todo o lado. Graças à tecnologia Ball (aquela "bola" central do Dyson), o aspirador desliza e roda com um simples movimento de pulso. É muito fácil contornar as pernas das cadeiras, os cantos dos sofás e os móveis mais baixos sem ter de andar a fazer manobras complicadas.

A confiança na marca reflete-se nas 4,4 estrelas de avaliação na Amazon. Quem já utiliza este modelo destaca a sua longevidade, com utilizadores a mencionarem que, após anos de uso, a capacidade de sucção permanece idêntica ao primeiro dia. "É outro nível de limpeza; a potência é tão elevada que parece agarrar-se ao chão para puxar toda a sujidade", pode ler-se entre os comentários de quem decidiu investir nesta máquina. Outro ponto muito elogiado é a facilidade de esvaziar o depósito: basta um clique para que o lixo caia diretamente no balde, sem qualquer contacto com o pó.

Esta oferta faz parte do encerramento da Festa de Ofertas de Primavera da Amazon, o que significa que o preço deverá voltar ao normal muito em breve. Para quem procura um aspirador robusto, com fios (garantindo que a potência nunca quebra por falta de bateria) e que elimine gastos extras com manutenção, este Dyson é a escolha lógica. É o momento de garantir um topo de gama por um preço que raramente se vê fora de épocas especiais de saldos.

Compre aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.