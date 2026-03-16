Oportunidade final: poupe mais de 100€ num aspirador Dyson nos saldos de primavera da Amazon

  • Hoje às 11:47

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Dyson Big Ball™ Parquet 2 Aspirador
Dyson Big Ball™ Parquet 2 Aspirador
Foto: Amazon.es

A tecnologia de sucção mais cobiçada do mercado está com um desconto de 116 euros nas últimas horas da Festa de Ofertas de Primavera da Amazon.

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Ter um Dyson em casa é, para muitos, o objetivo final quando se fala em limpeza doméstica. Hoje, esse plano tornou-se muito mais acessível. O modelo Dyson Big Ball Parquet 2, conhecido pela sua engenharia que lhe permite endireitar-se sozinho caso tombe, está disponível por 288,74 €. Perante o preço original de 405,59 €, estamos a falar de um desconto direto de 29%, uma oportunidade rara para adquirir um equipamento desta marca por um valor abaixo da barreira dos 300 euros.

Porque é que este modelo continua a ser uma referência?

  • Adeus aos consumíveis: Ao contrário dos aspiradores tradicionais, não tem de comprar sacos nem filtros. O filtro é lavável e dura toda a vida útil da máquina, o que representa uma poupança real a longo prazo.

  • Higiene para alérgicos: O sistema de filtragem avançado retém 99,97% das partículas de pó fino. É quase como ter um purificador de ar enquanto aspira.
  • Cuidado total com o chão: Este Dyson traz uma escova inteligente que usa a própria pressão do ar para se ajustar sozinha. Isto significa que, quando passa do tapete para o chão da cozinha, ela adapta-se à superfície para nunca perder o poder de sucção. Traz ainda um acessório extra, com cerdas mais macias, pensado exclusivamente para limpar madeira, sem deixar riscos.
  • Fácil de conduzir: Esqueça o esforço de empurrar aspiradores pesados que encravam em todo o lado. Graças à tecnologia Ball (aquela "bola" central do Dyson), o aspirador desliza e roda com um simples movimento de pulso. É muito fácil contornar as pernas das cadeiras, os cantos dos sofás e os móveis mais baixos sem ter de andar a fazer manobras complicadas.
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A confiança na marca reflete-se nas 4,4 estrelas de avaliação na Amazon. Quem já utiliza este modelo destaca a sua longevidade, com utilizadores a mencionarem que, após anos de uso, a capacidade de sucção permanece idêntica ao primeiro dia. "É outro nível de limpeza; a potência é tão elevada que parece agarrar-se ao chão para puxar toda a sujidade", pode ler-se entre os comentários de quem decidiu investir nesta máquina. Outro ponto muito elogiado é a facilidade de esvaziar o depósito: basta um clique para que o lixo caia diretamente no balde, sem qualquer contacto com o pó.

Esta oferta faz parte do encerramento da Festa de Ofertas de Primavera da Amazon, o que significa que o preço deverá voltar ao normal muito em breve. Para quem procura um aspirador robusto, com fios (garantindo que a potência nunca quebra por falta de bateria) e que elimine gastos extras com manutenção, este Dyson é a escolha lógica. É o momento de garantir um topo de gama por um preço que raramente se vê fora de épocas especiais de saldos.

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