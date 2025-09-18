Um Dyson é um Dyson. E o preço deste caiu a pique

Este artigo pode conter links afiliados*

Potência Dyson agora a um preço mais baixo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Há aparelhos que se tornam referência — e os aspiradores sem fios da Dyson são um desses casos. O modelo V8 Absolute™, disponível agora na Amazon com um desconto de 13%, está a 354€ em vez de 409€. Com mais de três mil avaliações e uma média de 4,3 estrelas, continua a ser um dos favoritos de quem procura potência e praticidade num só equipamento.

O Dyson V8 Absolute™ destaca-se pela potência e pela facilidade de utilização. Oferece até 40 minutos de autonomia sem fios, sendo suficientemente leve para limpar o chão inteiro e prático para chegar a zonas altas ou de difícil acesso. A escova principal foi pensada para lidar com cabelos e pelos sem que fiquem presos, e o conjunto de acessórios permite aspirar tudo — desde tapetes e soalhos até sofás, colchões ou o interior do carro.

Outro dos pontos deste aspirador fortes é a sua versatilidade: funciona tanto como aspirador vertical como de mão, permitindo limpar desde grandes áreas até locais mais difíceis, como sofás, colchões ou o interior do carro. Além disso, inclui estação de carregamento para maior conveniência e mantém a reputação da Dyson de unir design, durabilidade e desempenho acima da média.

Os utilizadores destacam a potência, a versatilidade e a qualidade de construção como principais trunfos. Comentários como “Aspira magnificamente, leve e pouco ruidoso” ou Vale o que custa... uma verdadeira máquina de aspirar” reforçam a reputação da Dyson como referência no mercado. Um investimento seguro para quem procura eficiência, inovação e praticidade num único aparelho.

Adquira aqui

aspirador dyson v8

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Dyson Aspirador V8 Absolute™

RELACIONADOS

Finalmente! O aparador elétrico da Philips que trata do rosto e do corpo está em promoção

Esta air fryer de 11 litros poupa 60% de energia e até tem cilindro para batatas fritas

De 1.600€ para 350€: este computador também é tablet e soma cada vez mais elogios

Porquê usar dois aparelhos se esta escova faz tudo em minutos? Cabelo fica seco, liso e com volume

A Não Perder

Este chalet é perfeito para uma escapadinha de outono. E fica a menos de uma hora de Lisboa

Há 4 min

Depois de saber isto, nunca mais vai deixar um copo de água na mesa de cabeceira

Há 34 min

Ainda não pagou o IUC este ano? Em fevereiro de 2026 terá de o fazer outra vez

Há 49 min

Todos perguntam porque é que Márcia Soares tem este nome no Instagram. Nós descobrimos o motivo

Há 1h e 26min

Da Zara Home para o Mercadona: a mesma vela por menos dinheiro

Há 2h e 4min

Viriato Quintela recebe telefonema e declaração de ex-concorrente do «Big Brother Verão»: «Vou levar para a minha vida»

Há 2h e 5min

Veja os antes e depois que vão inspirar a sua próxima mudança de visual

Há 2h e 34min
MAIS

Mais Vistos

«É bom que tires o meu nome da tua boca»: Ex-concorrente liga para a TVI e brinca com Viriato Quintela

Hoje às 11:55

Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»

16 set, 11:24

Tanya desaba em lágrimas ao falar de Iran Costa: «Soube antes de toda a gente»

Hoje às 10:16

Cristina Ferreira para Catarina Miranda: «Estás a pôr em causa um trabalho e é de todo falso»

16 set, 11:17

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

Há 1h e 4min

Faça estas batatas gratinadas e conquiste todos à mesa

Há 1h e 34min

Descubra como fazer lasanha na air fryer

Ontem às 15:30

Fez arroz de tomate e ficou empapado? É assim que deve fazer para ficar no ponto certo

Ontem às 14:30

Fora do Estúdio

Todos perguntam porque é que Márcia Soares tem este nome no Instagram. Nós descobrimos o motivo

Há 1h e 26min

Daniela Santos declara-se a pessoa especial: «Até que a morte nos separe»

Hoje às 09:12

«Procurei-te durante a vida inteira»: irmãos separados à nascença reencontram-se 80 anos depois

Ontem às 15:00

De luto, FF quebra silêncio de forma emocionante: «O último dia em que o meu pai me pegou ao colo»

Ontem às 09:03

Fotos

Este chalet é perfeito para uma escapadinha de outono. E fica a menos de uma hora de Lisboa

Há 4 min

Depois de saber isto, nunca mais vai deixar um copo de água na mesa de cabeceira

Há 34 min

Ainda não pagou o IUC este ano? Em fevereiro de 2026 terá de o fazer outra vez

Há 49 min

Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

Há 1h e 4min