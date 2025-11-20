É desta que investe num e-reader? O Kindle mais leve de sempre está a menos de 100 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Para quem gosta de ler, este é provavelmente o melhor investimento do ano

Para quem gosta de ler, já não faz grande sentido carregar livros para todo o lado, especialmente quando a mala vai ficando mais pequena e o tempo mais escasso. A Black Friday tem vindo a mostrar que cada vez mais pessoas procuram alternativas leves e práticas — e é aqui que o Kindle volta a saltar à vista. Simples de usar, discreto e fácil de integrar no dia a dia, tornou-se uma escolha natural para quem quer manter o hábito de leitura sem peso extra.

A nova geração do Amazon Kindle é mais leve e mais compacta, mantendo o ecrã de 6 polegadas sem reflexos que imita muito bem a sensação do papel. A luz frontal é ajustável e mais potente, permitindo ler de dia ou de noite sem cansar os olhos. Para quem prefere ambientes mais escuros, o modo escuro ajuda bastante. Tem 16 GB de armazenamento, o que chega para milhares de livros, e uma bateria que pode durar semanas — recarrega-se com USB-C, que já faz parte do dia a dia de quase toda a gente. A cor Verde Matcha tem feito sucesso e a construção inclui materiais reciclados, algo que muitas pessoas apreciam cada vez mais.

As opiniões de quem já o usa ajudam a perceber por que motivo este Kindle ganhou tanto destaque. Há quem o descreva como “o melhor e-reader, cómodo e duradouro”, perfeito para ler na praia, em viagem ou antes de dormir sem incomodar ninguém. Outra pessoa, que vinha de um modelo antigo, sublinha que “a diferença é enorme”, com passos de página muito mais rápidos e um ecrã mais nítido. Para muitos, o lado prático faz toda a diferença: o dicionário integrado — que permite tocar numa palavra e ver de imediato o significado — torna a leitura mais fluida, e a bateria que dura semanas facilita o uso diário. Também há quem diga que trocar um Kindle antigo por este “vale mesmo a pena”, graças aos 16 GB, ao USB-C e à rapidez geral do aparelho. No conjunto, é um dispositivo simples de usar, confortável e fácil de integrar na rotina de quem quer ler mais, mas com menos peso e menos complicações.

