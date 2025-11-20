É desta que investe num e-reader? O Kindle mais leve de sempre está a menos de 100 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Amazon Kindle (última geração) 16 GB Verde Matcha
Amazon Kindle (última geração) 16 GB Verde Matcha

Para quem gosta de ler, este é provavelmente o melhor investimento do ano

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Para quem gosta de ler, já não faz grande sentido carregar livros para todo o lado, especialmente quando a mala vai ficando mais pequena e o tempo mais escasso. A Black Friday tem vindo a mostrar que cada vez mais pessoas procuram alternativas leves e práticas — e é aqui que o Kindle volta a saltar à vista. Simples de usar, discreto e fácil de integrar no dia a dia, tornou-se uma escolha natural para quem quer manter o hábito de leitura sem peso extra.

A nova geração do Amazon Kindle é mais leve e mais compacta, mantendo o ecrã de 6 polegadas sem reflexos que imita muito bem a sensação do papel. A luz frontal é ajustável e mais potente, permitindo ler de dia ou de noite sem cansar os olhos. Para quem prefere ambientes mais escuros, o modo escuro ajuda bastante. Tem 16 GB de armazenamento, o que chega para milhares de livros, e uma bateria que pode durar semanas — recarrega-se com USB-C, que já faz parte do dia a dia de quase toda a gente. A cor Verde Matcha tem feito sucesso e a construção inclui materiais reciclados, algo que muitas pessoas apreciam cada vez mais.

Compre aqui

kindle ereader 16 GB

As opiniões de quem já o usa ajudam a perceber por que motivo este Kindle ganhou tanto destaque. Há quem o descreva como “o melhor e-reader, cómodo e duradouro”, perfeito para ler na praia, em viagem ou antes de dormir sem incomodar ninguém. Outra pessoa, que vinha de um modelo antigo, sublinha que “a diferença é enorme”, com passos de página muito mais rápidos e um ecrã mais nítido. Para muitos, o lado prático faz toda a diferença: o dicionário integradoque permite tocar numa palavra e ver de imediato o significado — torna a leitura mais fluida, e a bateria que dura semanas facilita o uso diário. Também há quem diga que trocar um Kindle antigo por este “vale mesmo a pena”, graças aos 16 GB, ao USB-C e à rapidez geral do aparelho. No conjunto, é um dispositivo simples de usar, confortável e fácil de integrar na rotina de quem quer ler mais, mas com menos peso e menos complicações.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: E-reader Kindle Amazon Black Friday Livros

RELACIONADOS

Pare de gastar em produtos que nada fazem pelo seu cabelo. A Kérastase está com descontos enormes na Amazon

Desconto brutal no aspirador que todos comparam ao Dyson. Vale mesmo a pena?

Este ferro da Philips é dos mais vendidos há meses. E agora está a quase metade do preço

Mais de 26 mil pessoas já escolheram este smartwatch de 33€ que atende chamadas e monitoriza o sono

A Não Perder

Inseparáveis em crianças, ficaram afastados muitos anos até que uma chama se reacendeu. Agora, vão casar

Há 3h e 9min

São irmãos, apaixonaram-se e tiveram dois filhos. Continuam a lutar para poder casar-se

Há 3h e 40min

Rute Cardoso dá lição de vida: viúva de Diogo Jota partilha mais uma conquista do seu dia-a-dia

Há 3h e 50min

Neurologista recomenda adicionar isto ao café para melhorar a memória e prevenir a demência

Hoje às 16:00

Disse que tinha cancro e era mentira. Influencer chora perante os 3 milhões de seguidores

Hoje às 15:55

Amor: há 4 sinais (muitas vezes ignorados) que mostram que está com a pessoa errada

Hoje às 15:00

O que anda a fazer Catarina Miranda? O trabalho que ninguém imaginava que teria

Hoje às 14:23
MAIS

Mais Vistos

Jéssica Vieira e João Oliveira: o romance que ninguém esperava

Hoje às 11:09

Jéssica Vieira e João Oliveira estão juntos? Eis as imagens que estão a dar que falar

Hoje às 11:07

Cristiano Ronaldo na Casa Branca: debate aceso divide opiniões em estúdio

Hoje às 10:30

Convidada deixa escapar expressão: a reação de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos é impagável

Ontem às 10:46

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

Hoje às 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Esta receita de carne estufada é a comida de conforto mais fácil de cozinhar. E tão portuguesa

18 nov, 13:45

Faça castanhas na air fryer. Demora poucos minutos e ficam iguais às da rua

15 nov, 09:00

Fora do Estúdio

Disse que tinha cancro e era mentira. Influencer chora perante os 3 milhões de seguidores

Hoje às 15:55

O que anda a fazer Catarina Miranda? O trabalho que ninguém imaginava que teria

Hoje às 14:23

Cristina Ferreira revela fotografia sua «terrível» tirada em 2007 e reflete sobre o passado

Hoje às 14:18

Jornalista ligada a caso de atropelamento e fuga. Eis a explicação que apresentou

Hoje às 13:58

Fotos

Inseparáveis em crianças, ficaram afastados muitos anos até que uma chama se reacendeu. Agora, vão casar

Há 3h e 9min

São irmãos, apaixonaram-se e tiveram dois filhos. Continuam a lutar para poder casar-se

Há 3h e 40min

Rute Cardoso dá lição de vida: viúva de Diogo Jota partilha mais uma conquista do seu dia-a-dia

Há 3h e 50min

Neurologista recomenda adicionar isto ao café para melhorar a memória e prevenir a demência

Hoje às 16:00