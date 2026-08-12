Condutores, atenção: se o eclipse solar o surpreender na estrada, evite fazer isto

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Eclipse solar
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Se o eclipse solar o surpreender enquanto conduz, há um comportamento que deve evitar a todo o custo — e os especialistas deixam um aviso importante para quem estiver na estrada nesse momento.

Hoje, 12 de agosto, será difícil resistir à vontade de olhar para o céu. O eclipse solar é um daqueles fenómenos capazes de fazer parar, literalmente, quem tiver a sorte de estar no local certo para o observar.

Mas há lugares onde parar para assistir ao eclipse não é uma opção: a estrada é um deles. Perante a expectativa de milhares de pessoas à procura dos melhores locais para acompanhar o fenómeno, a Polícia de Segurança Pública (PSP) deixou vários alertas de segurança, sobretudo dirigidos a quem vai estar ao volante.

Há, no entanto, uma mensagem que importa reter: não deixe que o eclipse o distraia enquanto conduz.

Vai conduzir durante o eclipse? Mantenha os olhos na estrada

Pode parecer evidente, mas num dia em que o céu estará no centro das atenções, basta um segundo de distração. A PSP recomenda que não olhe para o eclipse enquanto conduz e que mantenha a atenção concentrada na estrada. Mesmo que a intenção seja apenas espreitar o fenómeno durante alguns segundos, tirar os olhos da estrada pode ser suficiente para provocar um acidente.

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Há ainda outro pormenor importante: não pare nem estacione na berma para ver o eclipse. Se estiver a viajar e quiser observar o fenómeno, planeie antecipadamente um local onde possa parar em segurança. Opte por parques de estacionamento ou outros espaços apropriados e nunca pela berma de uma autoestrada, via rápida ou faixa de rodagem.

O céu vai escurecer e a condução também exige atenção

A redução da luz natural durante o eclipse é outro fator que deve ser considerado. Por esse motivo, a PSP recomenda aos condutores que liguem as luzes de cruzamento (médios).

É igualmente aconselhável diminuir a velocidade nas zonas urbanas e reforçar a atenção aos peões. Afinal, haverá muitas pessoas concentradas no céu, e algumas poderão atravessar a estrada de forma distraída ou inesperada. Este tipo de comportamento imprevisível pode transformar um momento de curiosidade num perigo para quem está ao volante.

Se quer ver o eclipse, planeie antes de pegar no carro

A forma mais simples de aproveitar o fenómeno sem transformar a viagem num risco passa por decidir antecipadamente onde vai observar o eclipse.

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Se vai conduzir até um determinado local para assistir ao fenómeno, procure previamente um estacionamento adequado, evite parar em zonas perigosas e tenha em consideração que poderá haver maior circulação de pessoas e veículos nas proximidades dos pontos de observação. E, acima de tudo, não tente observar o eclipse enquanto conduz.

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