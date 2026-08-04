O filtro da Amazon para fotografar o eclipse de 12 de agosto com o telemóvel sem o estragar

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Antes de apontar a câmara para o Sol, leia estas dicas essenciais

Está a contar os dias para o eclipse de 12 de agosto, mas se planeia tirar o telemóvel do bolso e fotografar diretamente o Sol, o resultado mais provável será uma mancha branca sem qualquer detalhe — e, em casos mais graves, o sensor da câmara pode mesmo ficar danificado. A explicação é simples: a luz solar é demasiado intensa para o telemóvel processar, saturando o sensor de imediato. Para captar o fenómeno com nitidez e em total segurança, não basta usar um filtro de fotografia convencional; é preciso um filtro solar específico de alta densidade.

Veja também: Os óculos gratuitos para o eclipse solar estão quase a esgotar: reunimos algumas alternativas

Filtro Solar ND1000000: Ao contrário dos filtros ND normais de paisagem, este modelo reduz 20 stops de luz — o valor ideal para captar os contornos exatos do eclipse em vez de um círculo sobreexposto.

O mais vendido da Amazon: O filtro K&F Concept lidera as vendas por ser simples, prático e vir pronto a usar.

Compatibilidade universal: Inclui um clipe que encaixa em segundos em qualquer smartphone (iPhone, Samsung, Huawei ou Android), além de ter uma rosca de 67 mm compatível com lentes de câmaras profissionais.

Aprovado pelos utilizadores: Os compradores destacam a qualidade de construção, o bloqueio eficaz de luz e o encaixe perfeito.

Um eclipse com esta visibilidade só vai voltar a acontecer em Portugal daqui a mais de cem anos. Entre ficar com um registo desfocado/queimado ou guardar uma recordação nítida para sempre, a diferença está num acessório simples e acessível. Garanta o seu filtro solar a tempo antes que o stock esgote!

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