O filtro da Amazon para fotografar o eclipse de 12 de agosto com o telemóvel sem o estragar

  • Dois às 10

Este artigo pode conter links afiliados*

K&F CONCEPT ND1000000 67 mm tirar foto eclipse
K&F CONCEPT ND1000000 67 mm tirar foto eclipse
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Antes de apontar a câmara para o Sol, leia estas dicas essenciais

Está a contar os dias para o eclipse de 12 de agosto, mas se planeia tirar o telemóvel do bolso e fotografar diretamente o Sol, o resultado mais provável será uma mancha branca sem qualquer detalhe — e, em casos mais graves, o sensor da câmara pode mesmo ficar danificado. A explicação é simples: a luz solar é demasiado intensa para o telemóvel processar, saturando o sensor de imediato. Para captar o fenómeno com nitidez e em total segurança, não basta usar um filtro de fotografia convencional; é preciso um filtro solar específico de alta densidade.

Veja também: Os óculos gratuitos para o eclipse solar estão quase a esgotar: reunimos algumas alternativas

  • Filtro Solar ND1000000: Ao contrário dos filtros ND normais de paisagem, este modelo reduz 20 stops de luz — o valor ideal para captar os contornos exatos do eclipse em vez de um círculo sobreexposto.

  • O mais vendido da Amazon: O filtro K&F Concept lidera as vendas por ser simples, prático e vir pronto a usar.

  • Compatibilidade universal: Inclui um clipe que encaixa em segundos em qualquer smartphone (iPhone, Samsung, Huawei ou Android), além de ter uma rosca de 67 mm compatível com lentes de câmaras profissionais.

  • Aprovado pelos utilizadores: Os compradores destacam a qualidade de construção, o bloqueio eficaz de luz e o encaixe perfeito.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Um eclipse com esta visibilidade só vai voltar a acontecer em Portugal daqui a mais de cem anos. Entre ficar com um registo desfocado/queimado ou guardar uma recordação nítida para sempre, a diferença está num acessório simples e acessível. Garanta o seu filtro solar a tempo antes que o stock esgote!

Compre já na Amazon por 40,65 €

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Eclipse Telemóvel Amazon
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Desconto de 49%: os ténis Adidas parecidos com os Samba que custam apenas 36 euros

Prepara-se para usar calçado aberto? Este é o produto que não pode faltar na sua rotina

Toda a gente é louca por esta marca e agora encontrámos dois modelos com desconto

Preço de erro na Amazon? O nosso aspirador robot favorito está a 60 euros!

A Não Perder

Nunca houve tantas burlas nas férias. Eis os sinais de que deve desconfiar

Há 12 min

Em momento raro, Sandra Felgueiras mostra-se ao lado do namorado: «O que mais importa»

Há 37 min

Nunca faça isto se for picado por uma alforreca. Pode colocar a sua vida em risco

Há 1h e 12min

Como nunca a vimos. Após ser chamada de "gorda", Georgina Rodríguez abre o coração e revela gesto de Cristiano Ronaldo

Há 1h e 38min

André espera há dois anos por um transplante e recusa recebê-lo da mulher: «Os meus filhos podem vir a precisar»

Há 3h e 48min

Emocionante. Antes de os pais morrerem, irmã de Nuno fez promessa sobre o concorrente do Big Brother Verão

Hoje às 12:05

Após 13 anos de casamento, ex-concorrente do Secret Story anuncia novidade ao lado do marido

Hoje às 10:55
MAIS

Mais Vistos

Após sair do Big Brother Verão, Joana revela o que o namorado lhe disse em privado

Ontem às 11:24

Após 13 anos de casamento e dois filhos, ex-concorrente do "Secret Story" revela decisão importante

Hoje às 10:27

Gonçalo Quinaz lança provocação e Cláudio Ramos responde na hora e de forma hilariante

Ontem às 10:11

Fora do Big Brother Verão, Joana revela o concorrente de quem quer distância: «É muito inconstante»

Ontem às 11:31

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

22 jul, 11:04

Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

22 jul, 10:40

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Fora do Estúdio

Em momento raro, Sandra Felgueiras mostra-se ao lado do namorado: «O que mais importa»

Há 37 min

Como nunca a vimos. Após ser chamada de "gorda", Georgina Rodríguez abre o coração e revela gesto de Cristiano Ronaldo

Há 1h e 38min

Em dia de aniversário, ex-concorrente do Big Brother chora morte do pai: «Faltou-me um simples: 'Parabéns, filho'»

Hoje às 09:19

Ao lado do namorado, Sandra Felgueiras faz balanço das férias: «Não reparadoras, como eu esperava, mas...»

Ontem às 15:10

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Nunca houve tantas burlas nas férias. Eis os sinais de que deve desconfiar

Há 12 min

Em momento raro, Sandra Felgueiras mostra-se ao lado do namorado: «O que mais importa»

Há 37 min

Nunca faça isto se for picado por uma alforreca. Pode colocar a sua vida em risco

Há 1h e 12min

O filtro da Amazon para fotografar o eclipse de 12 de agosto com o telemóvel sem o estragar

Há 1h e 33min