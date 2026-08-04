O filtro da Amazon para fotografar o eclipse de 12 de agosto com o telemóvel sem o estragar

Antes de apontar a câmara para o Sol, leia estas dicas essenciais
Está a contar os dias para o eclipse de 12 de agosto, mas se planeia tirar o telemóvel do bolso e fotografar diretamente o Sol, o resultado mais provável será uma mancha branca sem qualquer detalhe — e, em casos mais graves, o sensor da câmara pode mesmo ficar danificado. A explicação é simples: a luz solar é demasiado intensa para o telemóvel processar, saturando o sensor de imediato. Para captar o fenómeno com nitidez e em total segurança, não basta usar um filtro de fotografia convencional; é preciso um filtro solar específico de alta densidade.
Veja também: Os óculos gratuitos para o eclipse solar estão quase a esgotar: reunimos algumas alternativas
-
Filtro Solar ND1000000: Ao contrário dos filtros ND normais de paisagem, este modelo reduz 20 stops de luz — o valor ideal para captar os contornos exatos do eclipse em vez de um círculo sobreexposto.
-
O mais vendido da Amazon: O filtro K&F Concept lidera as vendas por ser simples, prático e vir pronto a usar.
-
Compatibilidade universal: Inclui um clipe que encaixa em segundos em qualquer smartphone (iPhone, Samsung, Huawei ou Android), além de ter uma rosca de 67 mm compatível com lentes de câmaras profissionais.
-
Aprovado pelos utilizadores: Os compradores destacam a qualidade de construção, o bloqueio eficaz de luz e o encaixe perfeito.
Um eclipse com esta visibilidade só vai voltar a acontecer em Portugal daqui a mais de cem anos. Entre ficar com um registo desfocado/queimado ou guardar uma recordação nítida para sempre, a diferença está num acessório simples e acessível. Garanta o seu filtro solar a tempo antes que o stock esgote!
Compre já na Amazon por 40,65 €
*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.