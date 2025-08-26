Limpe o seu edredão sem recorrer à máquina de lavar

  • Joana Lopes
  • Ontem às 14:30

Manter o edredão limpo nem sempre é tarefa fácil, sobretudo porque a maioria não cabe na máquina de lavar tradicional. No entanto, existem métodos simples e eficazes que permitem higienizar este essencial de cama sem esforço e sem recorrer à máquina de lavar roupa.

Embora os edredões estejam protegidos por capas, é fundamental lavá-los para garantir não só a higiene, mas também a durabilidade. Caso não disponha de uma máquina de lavar roupa com capacidade suficiente, ou não tenha forma de secar o edredão, não há motivo para preocupação: existem alternativas práticas e eficazes para o higienizar. De acordo com um artigo do site Tudo Gostoso, os especialistas recomendam que o edredão seja lavado pelo menos uma vez por mês, consoante a frequência de utilização. Nos dias frios, este cuidado torna-se ainda mais importante, já que permite eliminar ácaros e odores acumulados. Antes de avançar com a limpeza, é essencial verificar a etiqueta do edredão, uma vez que alguns modelos possuem enchimento em fibra sintética — que requer maior atenção — enquanto outros são de penas ou de algodão.

Sem recorrer à máquina de lavar roupa, pode optar por dois métodos muito simples. Para isso, basta ter luz solar e um spray ambientador. Pendure o edredão no estendal, preferencialmente em dias de sol. Mesmo que tenha uma marquise, posicione-o voltado para a luz solar. A luz solar funciona como desinfetante natural: os raios ultravioleta ajudam a eliminar bactérias, ácaros e odores. O vento contribui para o processo, devolvendo volume ao enchimento do edredão. Evite produtos químicos agressivos que possam danificar o tecido ou causar irritações na pele. Em alternativa, use um ambientador suave, neutro ou à base de ingredientes naturais. Mantenha o edredão ao sol durante algumas horas, virando-o periodicamente para que todas as superfícies fiquem expostas. Este método simples também ajuda a evitar as marcas deixadas pelas dobras.

