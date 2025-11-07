Adeus, edredons. Hotéis de luxo estão a trocá-los por estes novos lençóis

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00

Nos hotéis de luxo, os tradicionais edredons estão a dar lugar a uns novos lençóis.

Esqueça os edredons pesados. Nos hotéis de luxo, a nova tendência aposta em alternativas mais leves, elegantes e igualmente confortáveis. Em Paris, privilegiam-se camadas delicadas, mantas acolchoadas e têxteis respiráveis, concebidos para garantir bem-estar, conforto e um sono reparador.

Segundo o site Cadenaser, materiais como linho lavado, percal de algodão orgânico, bambu e gaze de algodão são agora os protagonistas desta abordagem, permitindo que a cama se adapte a todas as estações do ano.

Nas noites mais quentes, o edredão ultraleve oferece suavidade sem excesso de peso, enquanto as mantas acolchoadas proporcionam uma sensação de «pena sobre a pele», sem causar calor.

O design assume também um papel essencial: camadas sobrepostas de tecidos finos, mantas em tons neutros, almofadas em cores suaves e caminhos de cama em linho enrugado transformam o ambiente do quarto numa experiência acolhedora e sofisticada.

Cada elemento é independente e lavável à máquina, assegurando higiene irrepreensível e permitindo renovar facilmente a decoração conforme a estação.

Temas: Edredons Lençóis

