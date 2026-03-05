Depois de a filha denunciar bullying, Eduardo Madeira mostra-se magoado: «Tive grandes amigos que se afastaram»

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:43

No Dois às 10, Eduardo Madeira falou do drama que a filha de 12 anos tem vivido ao ser vítima de bullying.

Eduardo Madeira esteve esta quinta-feira, 5 de março, no programa Dois às 10, da TVI, para falar sobre um tema delicado que tem marcado a sua família nos últimos meses: o caso de bullying de que a filha Leonor, de 12 anos, foi alvo na escola. “Eu sentia muita tristeza, muita aflição. Fui-me sentindo muito rejeitada e isso alterou muito a minha autoestima e a minha maneira de ver as coisas”, partilhou Leonor, visivelmente abalada.

Eduardo Madeira revelou que a mudança no comportamento da filha foi abrupta e alarmante. A criança, antes extrovertida e feliz, passou a mostrar-se isolada e sem vontade de ir às aulas.

“No início deste ano letivo, a Leonor transformou-se a 100% e percebemos que o problema era um bocadinho mais grave. Fomos logo muito rápidos a reagir”, explicou o humorista a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

A decisão passou por mudar a filha de colégio, numa tentativa de a afastar do ambiente que a fazia sofrer. No entanto, os ataques não ficaram confinados ao espaço escolar. “Hoje em dia, com as redes sociais, podes mudar de escola, mas também podes mudar de planeta. Se eles quiserem, vão atrás de ti. E eu percebi isso da pior maneira”, lamentou.

Amizades quebradas

Um dos aspetos que mais surpreendeu o ator foi a reação dos pais das crianças envolvidas — pessoas com quem mantinha uma relação próxima de amizade. “Tentávamos falar com os pais, ignoraram-nos olimpicamente, acham que nós somos malucos. Tive grandes amigos que se afastaram automaticamente de nós e puseram-se contra esta situação. Para mim, o grande espanto foi ver pessoas que eu adorava virarem-nos automaticamente as costas”, desabafou.

Indignado com a desvalorização do sofrimento da filha, Eduardo Madeira deixou ainda um apelo claro a todos os pais e à sociedade em geral. “Como se diz hoje em dia, a vergonha tem que mudar de sítio. Ou seja, a vergonha tem de ser de quem está a fazer mal, não é de quem é vítima”, concluiu.

Um testemunho forte e emotivo que volta a colocar o tema do bullying no centro da discussão pública.

Temas: Eduardo Madeira Joana Madeira Leonor Madeira Dois às 10

