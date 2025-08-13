Estes hábitos estão a aumentar a sua conta da luz sem dar por isso

Pagar contas nunca é divertido! Mas elas precisam de ser pagas — é um facto da vida incontornável. No entanto, a boa notícia é que pode fazer algumas coisas para reduzir a conta. A melhor maneira de o fazer é seguir algumas dicas cruciais para economizar energia.Dê uma olhadela nesta galeria para descobrir as melhores maneiras de poupar eletricidade em casa!

Muitas vezes, pequenos hábitos do dia a dia passam despercebidos, mas podem ter um grande impacto na tua fatura de electricidade. Desde aparelhos deixados em stand-by a escolhas aparentemente insignificantes, estes erros silenciosos podem fazer subir a conta da luz sem que sequer te apercebas. Descobre quais são e aprende a evitá-los para poupar dinheiro todos os meses.

Usar os eletrodomésticos de forma consciente é uma forma eficaz de poupar energia em casa. Segundo o site Semana Colombia, o micro-ondas, apesar de ser rápido e prático, pode consumir mais eletricidade do que se imagina se não for utilizado corretamente. Com alguns hábitos simples, é possível manter a utilidade do aparelho e reduzir o consumo energético.

Evita abrir a porta durante o funcionamento

Sempre que a porta é aberta enquanto o micro-ondas aquece, o processo é interrompido e há perda de calor. Isso obriga o aparelho a compensar, gastando mais energia para atingir a temperatura desejada. A porta só deve ser aberta quando for realmente necessário.

Aproveita o calor já gerado pelo aparelho

Se tiveres vários pratos para aquecer, evita longos intervalos entre eles. O calor retido no interior do micro-ondas pode ser aproveitado para reduzir o tempo de aquecimento do prato seguinte.

Mantém o micro-ondas limpo

Restos de comida e salpicos no interior absorvem parte das micro-ondas, diminuindo a eficiência do aparelho. Uma limpeza regular garante um aquecimento mais uniforme e rápido.

Utiliza recipientes adequados

Os melhores materiais para uso no micro-ondas são o vidro e o plástico identificado como seguro para este fim, pois distribuem melhor o calor e encurtam o tempo de funcionamento. Recipientes metálicos devem ser evitados, pois são perigosos e tornam o processo menos eficiente.

Aquece apenas o que vais consumir

Evita colocar grandes quantidades de comida sem necessidade. Quanto maior o volume, mais tempo o aparelho precisa para aquecer, aumentando o consumo de eletricidade.

Descongela fora do micro-ondas sempre que possível

Planear as refeições com antecedência permite que os alimentos descongelem naturalmente à temperatura ambiente, evitando o uso prolongado do micro-ondas para descongelar produtos ainda congelados.

Desliga o aparelho da tomada quando não estiver em uso

Mesmo em modo de espera, o micro-ondas continua a consumir energia. Embora seja pouco, ao longo do tempo esse consumo acumulado faz diferença. Se não utilizas o aparelho com frequência, desliga-o da corrente.