Desligar tudo para economizar energia? Nem sempre: estes três aparelhos devem ficar ligados

Desligar todos os aparelhos elétricos quando não estão a ser usados parece uma boa forma de poupar energia, mas nem sempre é assim. Há alguns dispositivos que devem permanecer ligados para evitar danos, perda de funcionalidade ou até mesmo para garantir uma poupança real. Descobre quais são os três aparelhos que deves manter sempre ligados em casa.

Atualmente, é praticamente impossível viver sem dispositivos eletrónicos. Quase tudo precisa de estar ligado à tomada para carregar e, com os preços da eletricidade a variar constantemente, é natural que se tente desligar os aparelhos para poupar na conta no final do mês.

Enquanto algumas pessoas nunca desligam nada da corrente, outras tendem a desligar tudo. No entanto, há três dispositivos que devem permanecer sempre ligados, segundo a versão espanhola do Huff Post: os televisores OLED, os routers de internet e as impressoras. Mas porquê?

No caso das TVs OLED, os pixels são atualizados quando se desliga a televisão pelo comando. Se se retirar a alimentação elétrica, este processo pode ser interrompido, o que, a longo prazo, pode causar danos ou comprometer a qualidade da imagem, explica o Huffington Post.

Relativamente aos routers de internet, não devem ser desligados, especialmente se existirem outros dispositivos ligados à internet. Se não houver nada conectado e não for necessário realizar atualizações online, a situação pode ser diferente.

Por último, as impressoras: mantê-las ligadas à tomada pode permitir poupar. Estes aparelhos normalmente reiniciam sempre que são desligados e voltam a ser ligados na corrente, o que provoca uma limpeza automática da cabeça de impressão, consumindo mais tinta do que se fossem apenas desligadas pelo botão.