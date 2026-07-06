Isto pode estar a fazer disparar a sua fatura da eletricidade. E o culpado não é o ar condicionado

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A fatura da eletricidade está a aumentar e o ar condicionado pode nem ser o principal culpado. Descubra um fator que pode estar a fazer disparar o consumo e como reduzi-lo sem perder conforto.

Já pensou que lavar roupa com demasiada frequência pode refletir-se na sua fatura ao final do mês? A boa notícia é que pequenas alterações nos seus hábitos podem ajudá-lo a poupar, sem comprometer a eficácia da lavagem.

Uma das formas mais fáceis de reduzir os custos passa por evitar lavagens desnecessárias. O site australiano de apoio aos consumidores Choice reuniu várias recomendações para evitar despesas elevadas. Em vez de colocar a máquina a funcionar diariamente com meia carga, o ideal é aguardar até ter roupa suficiente para encher o tambor. Outra medida eficaz é optar por lavar a roupa com água fria. Embora a diferença no resultado da lavagem seja praticamente impercetível, o impacto na fatura da eletricidade pode ser significativo, uma vez que grande parte da energia consumida pela máquina é utilizada apenas para aquecer a água.

Escolher o detergente adequado também pode fazer diferença na poupança. Existem alternativas mais económicas que garantem bons resultados. Além disso, a maioria das pessoas utiliza mais detergente do que o necessário, quando, na verdade, um terço da dose recomendada é suficiente para lavar a roupa. Outra forma de reduzir despesas é dispensar o amaciador. Apesar do aroma agradável que deixa na roupa, este produto é, muitas vezes, desnecessário e representa um custo adicional que pode ser eliminado sem afetar a suavidade dos tecidos.

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A forma como seca a roupa também merece atenção. A máquina de secar está entre os eletrodomésticos que mais eletricidade consomem, pelo que, sempre que possível, é preferível estender a roupa ao ar livre.

Por fim, comprar de forma consciente pode evitar gastos desnecessários a longo prazo. Antes de adquirir uma nova máquina de lavar ou de secar, é recomendável pesquisar e comparar os diferentes modelos disponíveis.

Temas: Eletricidade Ar condicionado Máquina de lavar a roupa
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