Estes aparelhos estão disparar a sua fatura da luz. Mas há como evitá-lo

Estão sempre ligados, parecem inofensivos, mas pesam — e muito — na conta da eletricidade. Saiba quais são os principais culpados.

Há equipamentos eletrónicos em casa que podem estar a fazer aumentar de forma significativa a fatura da eletricidade, muitas vezes sem que se dê por isso. O alerta é deixado num artigo do jornal espanhol El Confidencial, que chama a atenção para um erro comum: apesar de muitos acreditarem que o forno ou a consola de jogos são os grandes responsáveis pelo consumo elevado, o verdadeiro “culpado” é outro aparelho — funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Já percebeu de quem se trata? Do frigorífico. Este eletrodoméstico consome energia de forma contínua e discreta, o que se traduz num gasto relevante ao longo do tempo.

Segundo o mesmo artigo, os frigoríficos mais recentes podem gastar entre 200 e 500 kWh por ano, valor que corresponde a cerca de 25% do consumo total de eletricidade de uma habitação. Apesar de este número poder parecer preocupante, há uma nota positiva: estão a surgir soluções inovadoras e sustentáveis. O desenvolvimento de energias renováveis, como os painéis solares e outras tecnologias amigas do ambiente, poderá transformar a forma como as casas são alimentadas energeticamente, incluindo os eletrodomésticos de maior consumo.

Ainda assim, mesmo sem desligar o frigorífico, é possível reduzir o seu impacto energético. Eis as recomendações deixadas pela marca AEG:

1. Escolha o tamanho adequado

Opte por um frigorífico ajustado às suas necessidades reais. Equipamentos maiores consomem mais energia, pelo que é importante escolher um modelo proporcional ao uso.

2. Mantenha o interior organizado

Uma boa organização permite abrir a porta durante menos tempo, reduzindo a perda de frio e ajudando a poupar energia. Dispor os alimentos de forma lógica facilita o acesso.

3. Regule corretamente a temperatura

Defina uma temperatura adequada à conservação dos alimentos, sem excessos. Evite encher demasiado o frigorífico para garantir a correta circulação do ar frio e melhorar a eficiência energética.

4. Posicione-o de forma estratégica

Coloque o frigorífico longe de fontes de calor e assegure espaço suficiente para ventilação. Deve manter uma distância de 10 a 15 cm da parede e evitar a exposição direta ao sol.

5. Utilize-o para descongelar alimentos

Planeie com antecedência e use o frigorífico para descongelar. Desta forma, ajuda a estabilizar a temperatura interna e aproveita o frio libertado durante a descongelação.

O frigorífico não é o único vilão

Para além do frigorífico, outros aparelhos também pesam na fatura da eletricidade. A máquina de secar roupa é um exemplo claro: consome cerca de 350 kWh por ano, sendo um dos equipamentos mais exigentes em termos energéticos. Sempre que possível, optar por secar a roupa ao ar livre ou usar programas de baixa temperatura pode fazer a diferença.

Há ainda dispositivos que funcionam de forma silenciosa e contínua, como routers e modems de internet, que também contribuem para o aumento da conta. Estes equipamentos estão sempre ligados e consomem, em média, 165 kWh por ano. Uma solução passa por programar o desligamento automático durante a noite, quando não são necessários.

Já os pequenos eletrodomésticos, como máquinas de café e torradeiras, não têm um consumo elevado individualmente, mas o uso repetido e acumulado ao longo do tempo pode tornar-se relevante.

O El Confiencial deixa ainda outras recomendações importantes:

Utilizar réguas de tomadas inteligentes para eliminar o consumo em modo de espera

Substituir eletrodomésticos antigos por modelos mais eficientes do ponto de vista energético

Aproveitar a luz natural e trocar lâmpadas tradicionais por LED

Isolar corretamente a casa para reduzir os custos de aquecimento e arrefecimento

Realizar manutenção regular dos eletrodomésticos, garantindo o seu funcionamento ideal

Estas medidas podem ajudar a controlar o consumo e a evitar surpresas desagradáveis na fatura da eletricidade.