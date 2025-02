Diga adeus às faturas altas de eletricidade: 5 dicas para poupar energia em casa

Quer reduzir os custos da sua fatura de eletricidade sem comprometer o conforto? Descubra cinco dicas práticas para poupar energia em casa e começar a ver a diferença na sua fatura mensal

Se deseja reduzir a sua fatura de eletricidade, há várias pequenas mudanças que pode implementar no seu dia a dia. A E-Redes, principal operador da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal, recomenda práticas simples e eficazes para otimizar o consumo de energia. Aqui ficam algumas dicas para ajudá-lo a economizar energia e a reduzir a sua fatura:

Aproveite ao máximo a luz solar

No inverno, aproveite o sol para aquecer naturalmente a sua casa. Abra os estores e cortinas durante o dia para deixar a luz solar entrar. Isto pode reduzir a necessidade de aquecimento artificial, diminuindo o consumo de eletricidade. No verão, evite a entrada direta de raios solares durante o dia, fechando as cortinas, e, à noite, promova a ventilação natural abrindo as janelas em lados opostos da casa. Segundo os especialistas da E-Redes, essa simples prática pode melhorar o conforto térmico e reduzir os custos com climatização.

Desligue as lâmpadas quando não estiverem a ser usadas

Este é um dos gestos mais simples e eficientes para reduzir o consumo de energia. Deixar as lâmpadas acesas em ambientes desocupados é um desperdício de eletricidade, alerta a E-Redes.

Não deixe os equipamentos em stand by

Muitos aparelhos continuam a consumir eletricidade quando estão em stand by, como televisores, computadores e carregadores. Desligá-los completamente quando não estiverem em uso pode reduzir significativamente o consumo de energia. A E-Redes aconselha a implementação de pequenos ajustes, como este, para aumentar a eficiência energética em casa.

Evite ligar a climatização em zonas da casa que não estão a ser usadas

Se não está a utilizar uma divisão da casa, não faz sentido manter a climatização ligada. Reduza a utilização de aquecedores e ar condicionado em ambientes desocupados, ajudando não só a reduzir a sua fatura, recomenda a E-Redes.

Reduza o número de vezes que abre a porta do frigorífico

Sempre que abrir a porta do frigorífico, este aumenta o consumo para manter a temperatura. Tente minimizar o número de vezes que abre a porta e pense no que precisa antes de a abrir. Este simples gesto evita o desperdício de energia, alerta a E-Redes.

Deixe os alimentos arrefecer antes de os colocar no frigorífico

Colocar alimentos quentes diretamente no frigorífico faz com que o aparelho consuma mais energia para arrefecer a temperatura interna. Deixe os alimentos arrefecerem naturalmente antes de os guardar no frigorífico, recomenda a E-Redes.

Utilize o micro-ondas para refeições pequenas

Para refeições pequenas e rápidas, a E-Redes afirma que o micro-ondas é a melhor opção. Este consome menos energia do que um forno tradicional e permite uma preparação mais rápida dos alimentos.

Seque a roupa ao sol ou ao vento

Sempre que possível, prefira secar a roupa ao ar livre, utilizando o sol e o vento. Evite usar a máquina de secar roupa em excesso, já que este eletrodoméstico consome uma grande quantidade de energia. A E-Redes recomenda aproveitar os recursos naturais sempre que possível, já que essas práticas ajudam a reduzir o consumo de eletricidade e as emissões de CO2.

Evite imprimir documentos

Sempre que possível, opte por manter os documentos digitais, sugerem os especialistas da E-Redes. Essa simples mudança não só poupa eletricidade, mas também reduz o desperdício de papel, contribuindo para a preservação do ambiente.