Mesmo sem eletricidade, há várias formas de carregar o telemóvel. Descubra quais

Numa altura em que parte de Portugal está sem eletricidade, mostramos como carregar o telemóvel sem recorrer ao carro.

Em situações em que o acesso à eletricidade é limitado ou inexistente, torna-se essencial conhecer alternativas simples e eficazes para manter o telemóvel carregado. Existem várias soluções práticas que recorrem a fontes de energia já disponíveis no dia a dia. Seguem-se as opções mais lógicas e acessíveis, sem complicações.

O power bank: a opção mais lógica

A solução mais simples passa por utilizar um power bank para carregar o telemóvel. O ponto essencial é garantir que este se encontra sempre totalmente carregado, uma vez que, regra geral, só é usado quando surge uma necessidade inesperada — e um power bank sem carga não serve de nada.

Nestes cenários, os power banks de maior capacidade são a escolha mais acertada, pois permitem várias recargas completas. Por exemplo, os modelos de 20.000 mAh oferecem um excelente equilíbrio entre grande capacidade de armazenamento de energia e um formato relativamente compacto.

O portátil também pode funcionar como power bank

Outra forma de carregar o telemóvel quando não há eletricidade consiste em recorrer à bateria do portátil.

Naturalmente, se precisar do portátil para trabalhar — por exemplo, para continuar tarefas offline durante um apagão — a bateria irá descarregar-se mais rapidamente, já que estará a transferir energia para o telemóvel. Ainda assim, em situações de emergência, pode ser mais vantajoso garantir que o telemóvel se mantém carregado.

Para isso, basta ligar o telemóvel ao portátil, abrir a notificação relacionada com o fornecimento de energia e selecionar a opção "Apenas carregar".

O carro como fonte de energia

No fundo, todas estas soluções passam por identificar qualquer equipamento com bateria que consiga fornecer energia a outro dispositivo. Para além dos power banks e dos portáteis, o automóvel é outro aliado importante.

Neste caso, é necessário ligar o telemóvel a um carregador automóvel (na tomada do isqueiro) ou a uma porta USB, que muitos veículos já incluem de série.

Painéis solares: uma vantagem valiosa

Se tiver painéis solares em casa, acompanhados de um sistema de armazenamento de energia (acumulador), dispõe de mais uma forma eficaz de carregar o telemóvel. Dependendo da capacidade do sistema, pode até garantir alguma autonomia para outras tarefas, como cozinhar.

Tal como nas opções anteriores, a capacidade de carregamento dependerá sempre da quantidade de energia acumulada disponível no momento.