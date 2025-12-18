Nunca se deite sem desligar este eletrodoméstico. Explicamos os motivos

Deixar certos eletrodomésticos ligados durante a noite pode parecer inofensivo, mas o hábito traz riscos reais.

Nos lares modernos, os eletrodomésticos afirmaram-se como instrumentos indispensáveis para simplificar as tarefas do dia a dia. No entanto, a utilização frequente destes aparelhos, sobretudo durante as horas de maior procura, pode resultar num aumento expressivo da fatura da eletricidade.

Uma das consequências mais imediatas do crescimento do consumo energético é, precisamente, a subida dos custos da eletricidade. À medida que se intensifica o uso de eletrodomésticos e dispositivos eletrónicos, o gasto energético da habitação aumenta, refletindo-se diretamente nas despesas mensais.

Para reduzir esses custos e evitar um consumo desnecessário, torna-se essencial identificar quais os eletrodomésticos que mais influenciam o gasto energético em determinados períodos do dia. Neste contexto, segundo o site Semana, o ar condicionado destaca-se como um dos principais responsáveis.

Razões para desligar o ar condicionado

O ar condicionado é um dos eletrodomésticos que mais energia consome numa casa, sobretudo durante as tardes e noites, quando as temperaturas tendem a ser mais elevadas. Estes equipamentos funcionam através de compressores que exigem grandes quantidades de energia para arrefecer o ar e manter uma temperatura interior confortável.

Embora, em climas quentes, o uso do ar condicionado seja essencial para garantir o conforto, a sua utilização excessiva pode ter um impacto negativo nas finanças domésticas.

Ao longo do dia, especialmente durante as horas de maior incidência solar, a procura de eletricidade aumenta significativamente devido ao elevado número de pessoas que recorrem ao ar condicionado. Este fenómeno origina as chamadas “horas de ponta”, períodos em que a rede elétrica pode ficar sobrecarregada e em que os custos da energia tendem a subir. Assim, desligar o ar condicionado durante as tardes, ou pelo menos reduzir a sua utilização, pode traduzir-se numa poupança relevante.

Estratégias para reduzir o consumo energético

Utilização de ventiladores: Os ventiladores são uma excelente alternativa para movimentar o ar e criar uma sensação de frescura, com um consumo energético bastante inferior ao do ar condicionado.

Isolamento térmico: Garantir que portas e janelas estão bem vedadas, bem como recorrer a cortinas ou persianas para bloquear a luz solar direta, ajuda a manter a casa fresca sem necessidade de ar condicionado.

Aproveitamento da ventilação natural: Abrir as janelas nas primeiras horas da manhã e ao final do dia permite a circulação de ar fresco e contribui para reduzir a temperatura interior.

Uso inteligente do ar condicionado: Quando o recurso ao ar condicionado for indispensável, recomenda-se utilizá-lo apenas nos momentos necessários e regulá-lo para uma temperatura moderada, idealmente entre 24 e 26 graus Celsius.

O ar condicionado afirma-se, sem dúvida, como um dos eletrodomésticos com maior consumo energético num lar. Apesar de ser essencial em regiões quentes, desligá-lo durante as tardes, quando a procura de energia é mais elevada, pode resultar numa poupança significativa, tanto na fatura da eletricidade como no impacto ambiental. Apostar em alternativas, como o uso de ventiladores ou a melhoria do isolamento térmico, revela-se uma forma eficaz de manter o conforto sem comprometer a eficiência energética. Desta forma, decisões conscientes no uso destes equipamentos permitem alcançar um equilíbrio entre conforto e sustentabilidade.