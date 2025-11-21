Nem torradeira, nem micro-ondas: este é o pequeno eletrodoméstico que mais consome eletricidade

É daqueles que ninguém se lembra quando se fala de grandes impactos nos consumos de eletricidade. Mas, na verdade, é dos que mais gasta energia

As nossas cozinhas estão cada vez mais repletas de pequenos eletrodomésticos que facilitam a preparação das refeições no dia a dia. Entre a torradeira, o micro-ondas, a air fryer, o robot de cozinha e a chaleira elétrica, por vezes até parece que faltam tomadas. No entanto, apesar de todos estes aparelhos serem práticos, podem fazer disparar a fatura da eletricidade se não forem usados com cuidado. E há um dispositivo que, embora pareça inofensivo, consome muita energia.

A chaleira elétrica pode não existir em todas as cozinhas, mas quem a utiliza reconhece a sua utilidade. Além de aquecer água para um chá ou para encher uma botija nos dias mais frios, também é uma forma rápida de acelerar a fervura quando se prepara massa ou arroz. O que muitos desconhecem é que este pequeno aparelho apresenta um consumo energético muito elevado.

Segundo o site El País, que cita a organização britânica National Energy Action, as chaleiras elétricas ocupam o 11.º lugar entre os eletrodomésticos que mais energia consomem por hora.

Quando são ligadas, as chaleiras elétricas ativam um elemento calefator que aquece a água. Normalmente, ao atingir os 100 graus, o aparelho desliga-se automaticamente.

Apesar de parecer um mecanismo simples e pouco exigente em termos de consumo, muitas chaleiras elétricas têm entre 1500 e 3000 watts, o que faz com que gastem muita energia, mesmo funcionando apenas dez minutos por dia, explica o El País.

Como reduzir o consumo da chaleira elétrica

Se não quer abdicar deste aparelho, existem alguns cuidados que podem ajudar a evitar consumos excessivos.

Antes de mais, aqueça apenas a quantidade necessária de água, em vez de encher a chaleira para depois usar apenas 100 ml.

Ao comprar uma chaleira, verifique as suas características e escolha um modelo com melhor eficiência energética.

Sempre que possível, recorra a alternativas como o fogão. Pode ser mais demorado, mas, se não tiver pressa, pode ajudar a poupar alguns euros na conta da luz.

E, por fim, depois de utilizar a chaleira, desligue-a da tomada para evitar o consumo em modo stand-by.