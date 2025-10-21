Alivia dores e promove o fortalecimento muscular: o eletroestimulador que não chega aos 30 euros e soma centenas de elogios

Este artigo pode conter links afiliados*

GHTENS Eletroestimulador
GHTENS Eletroestimulador

Foto: Amazon.es

Quando o corpo pede descanso, este pequeno aparelho tornou-se o melhor aliado de quem sofre de tensões diárias.

Quem passa horas ao computador, treina com frequência ou simplesmente sente tensão nas costas conhece bem a importância de um bom aliado para aliviar o desconforto. Este eletroestimulador muscular 5 em 1, à venda na Amazon por cerca de 27 euros, tornou-se um dos favoritos dos utilizadores: soma mais de 8500 avaliações e conta com uma média de 4,7 estrelas.

O aparelho combina diferentes modos de massagem e estimulação elétrica que ajudam a relaxar os músculos, reduzir dores e até fortalecer a zona trabalhada. A intensidade e o tipo de massagem podem ser ajustados entre 80 programas e 16 níveis diferentes, o que permite adaptá-lo ao corpo e à rotina de cada um. "Uso-o depois dos treinos ou quando tenho dores nas costas — é pequeno, leve e faz mesmo diferença", comenta um comprador.

Outra vantagem deste aparelho é poder tratar duas zonas do corpo ao mesmo tempo, algo que vários utilizadores destacam: "Consigo usar o mesmo programa num ombro e num joelho, o que é ótimo quando tenho várias zonas doridas", explica um deles. O dispositivo vem com oito almofadas autocolantes reutilizáveis, carrega-se por USB-C e é suficientemente compacto para levar em viagens. "Funciona muito bem, é fácil de usar e tornou-se indispensável para aliviar tensões no fim do dia", refere outro comentário.

Além de prático, o preço é o que mais surpreende. "Não é um aparelho profissional, mas a qualidade é excelente para o valor que tem", escreve um utilizador. E talvez seja essa a razão de tantos elogios: um pequeno equipamento acessível que traz o alívio da fisioterapia para dentro de casa.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

