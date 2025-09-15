«Estás bem? Acabei de ver as notícias»: a última mensagem antes de receber a notícia da morte do irmão e da cunhada no Elevador da Glória

Entre as vítimas do trágico acidente no Elevador da Glória, um casal canadiano morreu na véspera de regressar a casa, deixando duas filhas.

Lisboa permanece de luto após o grave acidente no Elevador da Glória, que resultou na morte de 16 pessoas e deixou 21 feridas. Entre as vítimas estavam o canadiano André Bergeron, um dos mais reconhecidos conservadores de património arqueológico do Canadá, e a sua esposa, Blandine Daux, especialista em restauro francesa, que vivia com o marido no Canadá. A tragédia aconteceu no último dia das suas férias.

O casal, que deixa duas filhas, encontrava-se em Portugal para celebrar o 70.º aniversário de André e a sua entrada na reforma. A identidade das vítimas foi confirmada pelo irmão de André, Éric Bergeron, que se deslocou a Lisboa acompanhado das duas sobrinhas, após receber a trágica notícia.

Em declarações ao CBC, Éric explicou que soube do acidente através da televisão, mas começou a suspeitar que o irmão e a cunhada poderiam estar envolvidos quando as mensagens que lhes enviou não tiveram resposta: «Estava a trabalhar e vi as notícias do acidente em Lisboa. Comecei a enviar mensagens ao meu irmão a perguntar: “Estás bem? Acabei de ver as notícias”», contou. Não obtendo resposta, Éric começou a ficar preocupado no dia seguinte, pensando: «Alguma coisa não está bem».

O canadiano revelou que uma das sobrinhas contactou o alojamento local onde os pais estavam instalados e foi informada de que o casal ainda não tinha regressado para recolher as bagagens. Foi nesse momento que perceberam que poderiam ter estado no acidente. «Recebemos a chamada da embaixada a anunciar que o meu irmão tinha sido encontrado», disse Éric.

«Eu era muito próximo do meu irmão, ele era o meu ídolo. Eram um casal muito bonito, estavam apaixonados. Ele era um homem feliz, era um casal feliz. Ele tinha-se reformado, estava a começar a aproveitar a vida, divertia-se no trabalho, mas estava a tentar relaxar um pouco», descreveu à CBC.

«Estou devastado. Parece irreal», desabafou Éric. «Imagine perder os dois pais de uma só vez», acrescentou, referindo-se à dor que as sobrinhas estão a enfrentar.

Violette, uma das filhas do casal, criou uma campanha de angariação de fundos no GoFundMe para apoiar a família financeiramente: «O dinheiro recolhido ajudará nos próximos meses, que serão difíceis. Permitirá respirar um pouco e não nos preocupar demasiado com o aspeto financeiro enquanto lidamos com os passos que temos pela frente. Agradecemos de coração todas as almas bondosas que nos estão a ajudar».