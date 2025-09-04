10 nacionalidades diferentes: de onde são as vítimas da tragédia em Lisboa?

Agência Lusa

"Assombrados pela tragédia": número de mortos em acidente em Lisboa sobe para 17

Elevador da Glória: «O menino só se agarrava ao polícia que ficou com ele». Com três anos, viu o pai morrer e mãe está em estado grave

O número de mortos do acidente de quarta-feira no elevador da Glória já ascende aos 17. As nacionalidades dos feridos já foram reveladas

O número de mortos do acidente de quarta-feira no elevador da Glória subiu para 17, anunciou hoje a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, Margarida Castro Martins. Segundo a responsável, das 38 pessoas afetadas pelo acidente, 15 morreram na quarta-feira e 23 foram transportadas ou deslocaram-se por meios próprios para hospitais, uma das quais acabou por morrer durante a noite. Há agora a registar 16 mortos e 21 feridos, escreve a agência Lusa.

Feridos são de 10 nacionalidades

Os feridos, 12 mulheres e sete homens, são de pelo menos 10 nacionalidades diferentes: quatro de nacionalidade portuguesa, dois espanhóis, um coreano, um cabo-verdiano, um canadiano, um italiano, um francês, um suíço e um marroquino, havendo quatro feridos cujas nacionalidades não estão ainda identificadas.

Entre os feridos ligeiros, deu entrada na urgência uma criança de três anos, que estava estável e, por precaução, foi transferida para o Hospital D. Estefânia.

A mãe, grávida, admitida no Serviço de Urgência com ferimentos ligeiros, foi transferida para a Maternidade Alfredo da Costa.

Quanto às vítimas mortais, sete homens e oito mulheres, todos adultos, incluindo estrangeiros, Margarida Castro Martins disse não ter ainda informação sobre a sua nacionalidade ou idade, sendo essa uma competência do Ministério Publico, que validará e divulgará a informações, tanto às famílias como à Comunicação Social.

A responsável esclareceu que os corpos foram transportados para o Instituto de Medicina Legal, onde os trabalhos ainda decorrem, envolvendo três equipas.

Dos 23 feridos, sete dos quais graves, quatro deslocaram-se por meios próprios ao hospital de São José e os restantes 19 foram transportados para cinco hospitais: oito para Santa Maria, cinco para São José, três para São Francisco Xavier, um para o hospital de Cascais e dois para o da Amadora.

Os trabalhos no local do acidente terminaram perto das 03:00 e o trânsito foi reaberto por essa hora, mantendo-se cortada a lateral da Avenida da Liberdade, desde a Travessa da Glória.