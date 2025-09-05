Dedicava a vida a cuidar dos idosos. A história da portuguesa que saiu do trabalho e morreu no Elevador da Glória

Sandra Coelho tinha dedicado grande parte da sua vida a cuidar dos mais velhos na Santa Casa da Misericórdia. Mas, na passada quarta-feira, o regresso a casa foi interrompido pela tragédia no Elevador da Glória, em Lisboa

Sandra Coelho dedicava a vida a cuidar dos idosos da Santa Casa da Misericórdia. É uma das vítimas portuguesas do acidente do Elevador da Glória. O percurso profissional de Sandra era marcado pela entrega diária aos mais velhos — uma missão que definiu a sua vida.

Entre as vítimas portuguesas identificadas estão também Pedro Trindade, professor na Escola Superior de Hotelaria e Turismo, antigo árbitro e membro da Federação de Voleibol; Alda Matias, jurista que trabalhava nos serviços centrais; Ana Paula Lopes, natural de Proença-a-Nova, casada e mãe de uma filha; e André Marques, o guarda-freio do elevador e o primeiro rosto a ser identificado, que deixa dois filhos menores.

As famílias das vítimas só devem avançar para o pedido de indemnização depois de concluída a investigação.