Dedicava a vida a cuidar dos idosos. A história da portuguesa que saiu do trabalho e morreu no Elevador da Glória

  • Dois às 10
  • Ontem às 13:52

Sandra Coelho tinha dedicado grande parte da sua vida a cuidar dos mais velhos na Santa Casa da Misericórdia. Mas, na passada quarta-feira, o regresso a casa foi interrompido pela tragédia no Elevador da Glória, em Lisboa

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Sandra Coelho dedicava a vida a cuidar dos idosos da Santa Casa da Misericórdia. É uma das vítimas portuguesas do acidente do Elevador da Glória. O percurso profissional de Sandra era marcado pela entrega diária aos mais velhos — uma missão que definiu a sua vida.

Entre as vítimas portuguesas identificadas estão também Pedro Trindade, professor na Escola Superior de Hotelaria e Turismo, antigo árbitro e membro da Federação de Voleibol; Alda Matias, jurista que trabalhava nos serviços centrais; Ana Paula Lopes, natural de Proença-a-Nova, casada e mãe de uma filha; e André Marques, o guarda-freio do elevador e o primeiro rosto a ser identificado, que deixa dois filhos menores.

As famílias das vítimas só devem avançar para o pedido de indemnização depois de concluída a investigação.

Temas: Elevador da Glória Lisboa Dois às 10 Acidente

RELACIONADOS

Última hora: Pai do menino resgatado dos escombros do Elevador da Glória afinal está vivo

10 nacionalidades diferentes: de onde são as vítimas da tragédia em Lisboa?

A Não Perder

Eram crianças e faziam sucesso ao lado do pai. As filhas de António Raminhos cresceram e continuam encantadoras

Ontem às 20:10

Os 5 tipos de amigos que todos precisamos ter na vida

Ontem às 17:02

Longe das redes sociais, mas sempre perto do público. Conheça uma das apresentadoras que mais aparece na televisão

Ontem às 15:57

O método infalível para se livrar do cheiro a tabaco na roupa

Ontem às 15:28

A forma mais rápida de identificar se um ovo está cozido sem o descascar

Ontem às 15:12

Nunca mais vai sofrer com manchas no vidro do duche: a solução está em casa

Ontem às 14:59

Pais de vítima do Elevador da Glória tinham perdido outro filho há dois anos

Ontem às 14:10
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos dá notícia de última hora: «O impensável aconteceu»

Ontem às 11:59

José ficou tetraplégico e viu o casamento chegar ao fim: «Ela não conseguiu lidar...»

16 jul, 11:57

«Sou o Goucha!»: Cláudio Ramos tenta enganar criança e a reação é hilariante

Ontem às 10:55

Ex-concorrentes do Big Brother recordam pânico e horror durante os incêndios de agosto

Ontem às 11:33

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Se os bifes de frango já cansam lá em casa, esta receita espanhola é a solução

4 set, 16:25

Convidados inesperados? 20 receitas de sobremesas fáceis e rápidas para ter sempre à mão

29 ago, 17:54

Dê uma nova vida às bananas maduras com esta receita

28 ago, 16:30

Estes bombons de framboesa estão virais. E nós temos a receita

28 ago, 16:00

Fora do Estúdio

Eram crianças e faziam sucesso ao lado do pai. As filhas de António Raminhos cresceram e continuam encantadoras

Ontem às 20:10

Longe das redes sociais, mas sempre perto do público. Conheça uma das apresentadoras que mais aparece na televisão

Ontem às 15:57

Fora de Portugal, Cristina Ferreira inicia contagem decrescente para o 48.º aniversário

Ontem às 08:58

Filhos de Cristiano Ronaldo e Nininho Vaz Maia partilham das coisas mais importantes da vida

4 set, 17:32

Fotos

Eram crianças e faziam sucesso ao lado do pai. As filhas de António Raminhos cresceram e continuam encantadoras

Ontem às 20:10

Os 5 tipos de amigos que todos precisamos ter na vida

Ontem às 17:02

Longe das redes sociais, mas sempre perto do público. Conheça uma das apresentadoras que mais aparece na televisão

Ontem às 15:57

O método infalível para se livrar do cheiro a tabaco na roupa

Ontem às 15:28