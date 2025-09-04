Elevador da Glória: Funcionários da Santa Casa da Misericórdia entre as vítimas da tragédia em Lisboa

  Dois às 10
  Hoje às 12:57

O descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, fez 17 mortos e 21 feridos, entre eles quatro funcionários da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, segundo confirmou a CNN Portugal.

O descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, ocorrido esta quarta-feira, deixou o país em choque. O acidente provocou 16 mortos e 21 feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades, sendo já conhecidas algumas das vítimas.

De acordo com informações apuradas pela CNN Portugal, entre os mortos encontram-se quatro colaboradores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, havendo ainda registo de três feridos ligados à instituição.

O provedor da Santa Casa, Paulo Sousa, reagiu com profunda consternação através de uma nota interna dirigida aos trabalhadores:
“Infelizmente, entre os passageiros encontravam-se colegas nossos, apanhados de forma absolutamente inesperada por esta tragédia.”

Na mesma mensagem, o responsável explicou que a instituição tem acompanhado de perto toda a situação, mas que ainda não é possível confirmar oficialmente o número total de colaboradores envolvidos, uma vez que alguns continuam desaparecidos.
“Apesar de termos estado a acompanhar durante toda a noite esta situação, não foi possível até ao momento confirmar formalmente o envolvimento global dos colaboradores da Santa Casa neste acidente, nomeadamente daqueles que se encontram desaparecidos”, pode ler-se no comunicado.

Entre as vítimas mortais, 15 perderam a vida no local do acidente e uma morreu já nos hospital para onde foram transportadas.

A tragédia está a ser investigada pelas autoridades, que procuram apurar as causas do descarrilamento.

