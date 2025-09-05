Pais de vítima do Elevador da Glória tinham perdido outro filho há dois anos

O destino foi particularmente cruel para os pais de Ana Paula Lopes. A vítima, natural de Proença-a-Nova, deixou marido e filha, mas também pais devastados, que há apenas dois anos tinham enfrentado a dor de perder outro filho.

No mesmo acidente foram igualmente identificados como vítimas portuguesas Pedro Trindade, professor na Escola Superior de Hotelaria e Turismo, antigo árbitro e membro da Federação de Voleibol; Alda Matias, jurista dos serviços centrais; Sandra Coelho, que dedicava a vida a cuidar dos idosos da Santa Casa da Misericórdia; e André Marques, guarda-freio do elevador e primeiro rosto a ser identificado, que deixa dois filhos menores.

As famílias das vítimas só devem avançar para o pedido de indemnização depois da investigação estar concluída.