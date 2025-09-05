Pais de vítima do Elevador da Glória tinham perdido outro filho há dois anos

  • Dois às 10
  • Ontem às 14:10

O destino foi particularmente cruel para os pais de Ana Paula Lopes. A vítima, natural de Proença-a-Nova, deixou marido e filha, mas também pais devastados, que há apenas dois anos tinham enfrentado a dor de perder outro filho.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Ana Paula Lopes, natural de Proença-a-Nova, era casada e tinha uma filha. A morte de Ana Paula no acidente do Elevador da Glória atinge com particular dureza os pais, que já tinham perdido outro filho há dois anos.

No mesmo acidente foram igualmente identificados como vítimas portuguesas Pedro Trindade, professor na Escola Superior de Hotelaria e Turismo, antigo árbitro e membro da Federação de Voleibol; Alda Matias, jurista dos serviços centrais; Sandra Coelho, que dedicava a vida a cuidar dos idosos da Santa Casa da Misericórdia; e André Marques, guarda-freio do elevador e primeiro rosto a ser identificado, que deixa dois filhos menores.

As famílias das vítimas só devem avançar para o pedido de indemnização depois da investigação estar concluída.

Temas: Elevador da Glória Lisboa Dois às 10 Acidente

RELACIONADOS

Dedicava a vida a cuidar dos idosos. A história da portuguesa que saiu do trabalho e morreu no Elevador da Glória

A Não Perder

Eram crianças e faziam sucesso ao lado do pai. As filhas de António Raminhos cresceram e continuam encantadoras

Ontem às 20:10

Os 5 tipos de amigos que todos precisamos ter na vida

Ontem às 17:02

Longe das redes sociais, mas sempre perto do público. Conheça uma das apresentadoras que mais aparece na televisão

Ontem às 15:57

O método infalível para se livrar do cheiro a tabaco na roupa

Ontem às 15:28

A forma mais rápida de identificar se um ovo está cozido sem o descascar

Ontem às 15:12

Nunca mais vai sofrer com manchas no vidro do duche: a solução está em casa

Ontem às 14:59

Dedicava a vida a cuidar dos idosos. A história da portuguesa que saiu do trabalho e morreu no Elevador da Glória

Ontem às 13:52
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos dá notícia de última hora: «O impensável aconteceu»

Ontem às 11:59

José ficou tetraplégico e viu o casamento chegar ao fim: «Ela não conseguiu lidar...»

16 jul, 11:57

«Sou o Goucha!»: Cláudio Ramos tenta enganar criança e a reação é hilariante

Ontem às 10:55

Ex-concorrentes do Big Brother recordam pânico e horror durante os incêndios de agosto

Ontem às 11:33

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Se os bifes de frango já cansam lá em casa, esta receita espanhola é a solução

4 set, 16:25

Convidados inesperados? 20 receitas de sobremesas fáceis e rápidas para ter sempre à mão

29 ago, 17:54

Dê uma nova vida às bananas maduras com esta receita

28 ago, 16:30

Estes bombons de framboesa estão virais. E nós temos a receita

28 ago, 16:00

Fora do Estúdio

Eram crianças e faziam sucesso ao lado do pai. As filhas de António Raminhos cresceram e continuam encantadoras

Ontem às 20:10

Longe das redes sociais, mas sempre perto do público. Conheça uma das apresentadoras que mais aparece na televisão

Ontem às 15:57

Fora de Portugal, Cristina Ferreira inicia contagem decrescente para o 48.º aniversário

Ontem às 08:58

Filhos de Cristiano Ronaldo e Nininho Vaz Maia partilham das coisas mais importantes da vida

4 set, 17:32

Fotos

Eram crianças e faziam sucesso ao lado do pai. As filhas de António Raminhos cresceram e continuam encantadoras

Ontem às 20:10

Os 5 tipos de amigos que todos precisamos ter na vida

Ontem às 17:02

Longe das redes sociais, mas sempre perto do público. Conheça uma das apresentadoras que mais aparece na televisão

Ontem às 15:57

O método infalível para se livrar do cheiro a tabaco na roupa

Ontem às 15:28