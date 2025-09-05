Última hora: Pai do menino resgatado dos escombros do Elevador da Glória afinal está vivo

  • Dois às 10
  • Ontem às 10:11

Depois de ter sido dado como morto, o pai do menino de três anos resgatado dos escombros do Elevador da Glória foi afinal encontrado com vida. A família alemã descobriu-o internado no Hospital de São José, em Lisboa, após uma série de diligências desesperadas, confirmou a TVI/CNN Portugal.

Foi encontrado com vida o pai do menino de três anos que foi retirado dos escombros do elevador da Glória. De acordo com a TVI/CNN Portugal, após inúmeras diligências entre hospitais, a família acabou por localizar o homem alemão no Hospital de São José, onde se encontra internado como um dos feridos.

Segundo a mesma fonte, a família tinha sido inicialmente informada da morte do pai da criança e chegou a deslocar-se ao Instituto de Medicina Legal, em Lisboa, para tentar identificar o corpo. Contudo, não o conseguiu encontrar entre as vítimas que estavam identificáveis.

Já em plena rua, no centro de Lisboa, os familiares mostraram a fotografia do homem a um agente da PSP. Foi esse polícia que os conduziu ao Hospital de São José, onde o progenitor, de 46 anos, estava internado, sem que até então tivesse sido identificado.

Ainda segundo a TVI/CNN Portugal, a mãe do menino, de 45 anos, encontra-se hospitalizada em estado crítico, mas estável, no Hospital de Santa Maria.

O trágico acidente no Ascensor da Glória provocou, até agora, pelo menos 16 mortos e 23 feridos.

Temas: Elevador da Glória Lisboa Dois às 10

