Elevador da Glória: Pai morreu, mãe está ferida e criança de 3 anos não larga polícia que o salvou

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:20

Da tragédia que abalou Lisboa, emergiu uma história de coragem e dor: uma criança alemã de três anos sobreviveu ao desabamento graças à ação de um polícia, mas perdeu o pai e viu a mãe ficar em estado crítico.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

De uma tragédia que ficará para sempre marcada na história de Lisboa, surge também uma história que não será esquecida. “Estamos de luto, isto nunca tinha acontecido na nossa cidade”, afirmou Carlos Moedas. O Governo decretou um dia de luto nacional, mas para uma criança de três anos o luto será eterno.

Um polícia chegou aos escombros e encontrou um homem adulto, mas não conseguiu retirá-lo com vida: o homem morreu. A mulher desse homem estava também entre os escombros; sobreviveu, mas ficou em estado grave. O filho do casal, agora sem pai e com a mãe a lutar pela vida, encontrava-se igualmente preso nos destroços. O agente conseguiu resgatar a criança, que tem três anos e é de nacionalidade alemã, tal como os pais, conta a CNN Portugal.

O agente, pertencente à divisão de investigação criminal do comando de Lisboa, foi um dos primeiros a chegar ao local. A criança, embora ferida sem gravidade, terá pela frente uma vida marcada pelo trauma. Foi encaminhada para um pediatra, enquanto enfrenta a primeira noite sem o pai e com a incerteza em relação à mãe, que está estável, mas permanece em estado crítico, internada em medicina intensiva.

Apesar de fisicamente livre de ferimentos graves, a criança carrega a dor irreparável da perda e das circunstâncias em que tudo aconteceu.

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos começam o programa a fazer algumas atualizações sobre a tragédia que viu o Elevador da Glória em Lisboa descarrilar e fazer 16 vítimas mortais e 21 feridos, 7 em estado grave.

Temas: Elevador da gloria Tragedia Dois às 10 Cristina Ferreira

A Não Perder

Manuel Luís Goucha recorda confidência de Cristina Ferreira: «É difícil guardar um segredo desta importância»

Há 56 min

Diversão para toda a família: este parque português faz lembrar a Disneyland

Há 1h e 20min

Saiba qual o fruto seco que os cardiologistas recomendam para proteger o coração

Há 1h e 35min

Andamos a ignorar os germes da almofada? Trocar a fronha não resolve o problema

Há 1h e 51min

Cabelo oleoso? O truque rápido que resolve em apenas 5 minutos (sem champô seco)

Há 2h e 16min

Com polícia pelo meio, eis o que terá acontecido entre Diana Pereira e a atual companheira de Tiago Monteiro

Há 2h e 40min

Elevador da Glória: Funcionários da Santa Casa da Misericórdia entre as vítimas da tragédia em Lisboa

Hoje às 12:57
MAIS

Mais Vistos

"Assombrados pela tragédia": número de mortos em acidente em Lisboa sobe para 16

Hoje às 10:01

Chá revelação: Descobrimos se Ruben Silvestre e Ana Soares vão ter um menino ou menina

Ontem às 11:41

Elevador da Glória: «O menino só se agarrava ao polícia que ficou com ele». Com três anos, viu o pai morrer e mãe está em estado grave

Hoje às 10:09

Desentendimento entre namorada de Tiago Monteiro e Diana Pereira escala e deixa Cristina Ferreira em 'choque'

Hoje às 11:08

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Se os bifes de frango já cansam lá em casa, esta receita espanhola é a solução

Há 40 min

Convidados inesperados? 20 receitas de sobremesas fáceis e rápidas para ter sempre à mão

29 ago, 17:54

Dê uma nova vida às bananas maduras com esta receita

28 ago, 16:30

Estes bombons de framboesa estão virais. E nós temos a receita

28 ago, 16:00

Fora do Estúdio

Manuel Luís Goucha recorda confidência de Cristina Ferreira: «É difícil guardar um segredo desta importância»

Há 56 min

Antiga apresentadora da TVI mostra-se no hospital em sessão de quimioterapia: «Vai dar tudo certo»

Hoje às 09:16

É filho de uma estrela da TVI e soma muitos elogios nas redes sociais: «Lindo como a mãe»

Hoje às 09:03

Aos 25 anos, a vida de Cláudio Ramos era muito diferente. Apresentador partilha foto inédita

Ontem às 15:36

Fotos

Se os bifes de frango já cansam lá em casa, esta receita espanhola é a solução

Há 40 min

Manuel Luís Goucha recorda confidência de Cristina Ferreira: «É difícil guardar um segredo desta importância»

Há 56 min

Diversão para toda a família: este parque português faz lembrar a Disneyland

Há 1h e 20min

Saiba qual o fruto seco que os cardiologistas recomendam para proteger o coração

Há 1h e 35min