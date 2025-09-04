Elevador da Glória: Pai morreu, mãe está ferida e criança de 3 anos não larga polícia que o salvou

Da tragédia que abalou Lisboa, emergiu uma história de coragem e dor: uma criança alemã de três anos sobreviveu ao desabamento graças à ação de um polícia, mas perdeu o pai e viu a mãe ficar em estado crítico.

De uma tragédia que ficará para sempre marcada na história de Lisboa, surge também uma história que não será esquecida. “Estamos de luto, isto nunca tinha acontecido na nossa cidade”, afirmou Carlos Moedas. O Governo decretou um dia de luto nacional, mas para uma criança de três anos o luto será eterno.

Um polícia chegou aos escombros e encontrou um homem adulto, mas não conseguiu retirá-lo com vida: o homem morreu. A mulher desse homem estava também entre os escombros; sobreviveu, mas ficou em estado grave. O filho do casal, agora sem pai e com a mãe a lutar pela vida, encontrava-se igualmente preso nos destroços. O agente conseguiu resgatar a criança, que tem três anos e é de nacionalidade alemã, tal como os pais, conta a CNN Portugal.

O agente, pertencente à divisão de investigação criminal do comando de Lisboa, foi um dos primeiros a chegar ao local. A criança, embora ferida sem gravidade, terá pela frente uma vida marcada pelo trauma. Foi encaminhada para um pediatra, enquanto enfrenta a primeira noite sem o pai e com a incerteza em relação à mãe, que está estável, mas permanece em estado crítico, internada em medicina intensiva.

Apesar de fisicamente livre de ferimentos graves, a criança carrega a dor irreparável da perda e das circunstâncias em que tudo aconteceu.

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos começam o programa a fazer algumas atualizações sobre a tragédia que viu o Elevador da Glória em Lisboa descarrilar e fazer 16 vítimas mortais e 21 feridos, 7 em estado grave.