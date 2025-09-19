Sabe porque é que há sempre um espelho no elevador? Vai ficar surpreendido!

  Joana Lopes
  Há 2h e 2min
Elevador
Elevador

Se há algo que nunca falta num elevador é o espelho. Mas será apenas uma questão de estética ou existe uma razão mais prática por detrás disso? A resposta pode surpreendê-lo.

Entrar num elevador é quase instintivo: a pessoa carrega no botão, a porta abre-se e lá está ele, o espelho a ocupar uma das paredes. Quase todos os elevadores têm um, já tinha reparado? Mas será que está lá apenas para decorar? A verdade é que o espelho no elevador vai muito além da estética — desempenha funções práticas e úteis.

Nas décadas de 1960 e 1970, quando começaram a surgir cada vez mais prédios altos, andar de elevador podia gerar alguma tensão. O espaço era pequeno, as portas fechavam rapidamente, pessoas entravam e saíam… e havia quem se sentisse vulnerável. O espelho ajudava a resolver parte desse problema, pois permitia que a pessoa visse quem estava atrás sem necessidade de se virar, aumentando a sensação de segurança e confiança. Também para pessoas em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida, tornou-se um aliado indispensável: facilitava perceber se já se tinha chegado ao andar certo sem necessidade de se virar, além de ajudar na entrada e saída, prevenindo pequenos acidentes.

Outro aspeto relevante está ligado à claustrofobia. Os elevadores são, por natureza, espaços fechados, reduzidos e quase sempre sem janelas, o que facilmente gera ansiedade ou até ataques de pânico. Aqui, o espelho desempenha um papel fundamental, já que cria uma ilusão de profundidade e amplitude, fazendo o espaço parecer maior. Não por acaso, designers de interiores confirmam que os reflexos em locais pequenos contribuem para reduzir a ansiedade e tornar o ambiente mais confortável.

Além disso, há ainda a função de distração. Quem nunca aproveitou aqueles segundos no elevador para ajeitar o cabelo, ajustar a gravata ou confirmar se a roupa está no sítio certo? Essa utilidade não surgiu por acaso: nos elevadores mais antigos e lentos, o espelho servia precisamente para entreter a pessoa e tornar a espera mais suportável, função que continua a ter hoje, sobretudo em prédios altos.

Nos primeiros elevadores de edifícios históricos, o espelho tinha um objetivo essencialmente decorativo, transmitindo luxo e prestígio. No entanto, depressa se revelou útil no dia a dia. Atualmente, em alguns elevadores modernos, o espelho foi substituído por ecrãs digitais, mas a lógica permanece a mesma: ocupar a atenção da pessoa e reduzir o desconforto.

