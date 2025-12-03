Lembra-se de Elsa Raposo? Aos 61 anos, volta a ser falada em todo o país: «Não é uma boa notícia»

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:59

Aos 61 anos, Elsa Raposo atravessa momento delicado da sua vida.

Elsa Raposo, de 61 anos, está novamente a enfrentar uma batalha contra o cancro. Depois de ter tornado pública a luta contra um cancro da pele, a antiga modelo e ex-concorrente de “A Quinta das Celebridades” recorreu às redes sociais para partilhar a notícia — desta vez, com uma fotografia que, apesar de tudo, transmite força com um sorriso no rosto.

«Bom dia, o cancro voltou a bater à porta após um ano. Não é uma boa notícia, mas é uma partilha de aviso para todos terem atenção», escreveu, num desabafo feito no Facebook. 

Sem revelar pormenores sobre o diagnóstico, Elsa adiantou apenas que já tem cirurgia marcada: «A cirurgia vai acontecer em janeiro. Esperança sobra do meu peito... Um misto de emoções. Deixo aqui um sorriso porque vou ultrapassar isto da melhor forma. Um abraço para todos.»

A publicação rapidamente se encheu de mensagens de apoio, força e carinho de fãs e amigos, que elogiaram a coragem com que Elsa continua a enfrentar cada desafio.

Temas: Elsa Raposo Cancro Dois às 10 Moda

