Desamor com amor: conheça a história de Ema, uma senhora de 78 anos apaixonada pelo ex-marido

O testemunho de Ema Silva não passou despercebido a ninguém. Conheça um olhar menos comum sobre um ex-casamento

Ema Silva deixou todos colados à sua história. As histórias de amor encantam e, por norma, os divórcios desencantam, mas o testemunho de Ema, apesar de ser sobre desamor, transpira muito amor, o que o torna improvável e único.

Ema começou por dizer que o seu ex-marido é o homem da sua vida. «Para mim, aquele homem há-de ser sempre o meu marido, embora seja ex-marido», confessou.

Ema esteve casada durante mais de 30 anos, no entanto, o casamento terminou por vontade do seu ex-marido. «Eu transformei amor em saudade. Ele transformou amor em ódio», partilhou Ema, que contou ainda que não vê o marido desde o divórcio, que aconteceu em 2016.

Sobre os filhos em comum com o ex-marido, Ema expressa uma grande mágoa. «Os meus filhos ficaram do lado do pai, porque é o lado do dinheiro. O pai tem muito dinheiro. Pode-lhes dar o que eu não posso dar», contou Ema. «Magoaram-me muito e o amor que eu sinto pelos meus filhos não é o mesmo que tenho pelo meu ex-marido», confessou.

«Quando me deito ou quando acordo, o meu marido está sempre comigo. Eu acho possível que ele me venha buscar», partilhou Ema, esperançosa de reatar a relação com o ex-marido, que admite ainda amar.