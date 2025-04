Chamaram-lhe bicho quando era criança: «Cheguei a dizer à minha mãe que não merecia viver»

Uma doença marcou a infância de Ema, levando-lhe a leveza dos dias comuns e deixando cicatrizes que o tempo não apagou.

No programa «Dois às 10» foi partilhado o testemunho comovente de Ema, uma jovem cuja infância foi profundamente marcada por um Angioma Facial que alterou drasticamente a sua aparência e, com isso, a forma como era tratada pelos outros.

Ao nascer, Ema não apresentava qualquer marca visível, mas tudo mudou ainda nos primeiros dias de vida. «Com uma semana apareceu-me um sinalzinho preto aqui na zona do nariz», contou. Esse pequeno sinal começou a crescer, tornando-se muito visível: «Foi crescendo, ficou super inchado», acrececentou, revelando que o inchaço era tão grande que chegou a tocar no ombro.

Mais do que as alterações físicas, o que mais lhe custou foi o impacto emocional. «O que mais custou foi a falta de autoestima, não ter amigos», confessou. Ema contou que as outras crianças não queriam ser suas amigas e desde cedo enfrentou o isolamento e o bullying. Um dos episódios mais marcantes aconteceu no autocarro escolar, quando um colega a chamou de «cara de bicho».

«Fui para casa a chorar. Achavam-me estranha», desabafou.

O olhar dos outros também pesava. «Doía mais o olhar das pessoas do que as palavras», admitiu, referindo-se à maneira como se sentia rejeitada pelos gestos e expressões faciais de quem a via.

Apesar de todas as dificuldades, o testemunho de Ema revelou uma jovem corajosa, determinada em dar voz à sua história e sensibilizar para a importância da empatia, da inclusão e do combate ao preconceito. A sua presença no programa emocionou o público e abriu espaço para uma reflexão urgente sobre aceitação e respeito pela diferença.