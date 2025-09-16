Faça isto depois de cada refeição e vai notar mudanças no peso

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00
Balança e perda de peso (Freepik)
Balança e perda de peso (Freepik)
Balança e perda de peso (Freepik)

Sabia que pequenas mudanças após as refeições podem ter um grande impacto no seu peso? Descubra o hábito simples que, se praticado todos os dias, pode ajudá-lo a ver resultados na balança mais rapidamente do que imagina.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Quando nos deparamos com este truque no site Women’s Health, tornou-se evidente que valia a pena partilhar. Quanto mais se discute sobre alimentação e estilo de vida, mais se percebe que os pequenos hábitos são os que realmente fazem a diferença. No contexto da perda de peso, um gesto simples após as refeições pode ter um impacto maior do que imagina.

O recomendado é caminhar pouco depois de comer. Não se trata de um treino intenso, mas de um passeio moderado que ativa o corpo e ajuda a gastar parte da energia da refeição. Especialistas referem que este hábito pode contribuir para uma melhor gestão dos níveis de glicose, evitando que o excesso seja armazenado como gordura.

Logo após a refeição, o corpo trabalha para digerir e processar os nutrientes. É neste período que uma caminhada suave se torna eficaz, ajudando a distribuir a energia de forma mais equilibrada e a reduzir picos de glicose. Para além disso, este movimento ligeiro promove conforto digestivo e evita a sensação de peso ou sonolência que muitas vezes surge depois de comer.

Não é necessário muito para começar a sentir os benefícios. Uma caminhada de 10 a 20 minutos, três a cinco vezes por semana, já pode fazer a diferença. Escolher um ritmo confortável é essencial para não interferir com a digestão e tornar este momento agradável. Com o tempo, este hábito pode transformar-se numa rotina diária que ajuda não só na gestão do peso, mas também no bem-estar geral.

Temas: Emagrecer

RELACIONADOS

Método 12-3-30: a nova tendência do Tiktok que promete perda de peso

Beber água antes das refeições ajuda a perder peso: mito ou verdade?

Verdade ou mito: o vinagre de maçã ajuda na perda de peso?

10 ideias de pequenos-almoços com ovos para perder peso

Especialista revela o ingrediente chave para perder peso

Mais de 50 anos? Há dois exercícios específicos que são mais eficazes para perder peso e tonificar

Dicas

Cabelo curto ou longo: qual envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?

Hoje às 17:00

De 1.600€ para 350€: este computador também é tablet e soma cada vez mais elogios

Hoje às 16:33

Isto vai mudar a forma como usa o champô seco

Hoje às 16:30

Estas frutas são perfeitas para começar o dia cheio de energia

Hoje às 15:30

Esta é a forma certa de cozinhar arroz na medida certa

Hoje às 15:00

Este produto impede que o pó se agarre aos móveis

Hoje às 14:30

Porquê usar dois aparelhos se esta escova faz tudo em minutos? Cabelo fica seco, liso e com volume

Ontem às 17:45
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»

Hoje às 11:24

Cristina Ferreira para Catarina Miranda: «Estás a pôr em causa um trabalho e é de todo falso»

Hoje às 11:17

Entre no casamento de Jéssica Antunes e Rui Figueiredo

Hoje às 10:12

Cristina Ferreira confronta Catarina Miranda sobre Afonso Leitão: «Vocês namoram?»

Hoje às 11:54

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Este bolo de chocolate leva apenas 4 ingredientes e não estraga a dieta

Ontem às 15:30

Aproveite pêras maduras com esta receita de bolo de pêra e chocolate

12 set, 15:00

Sinta o outono nesta tarte de marmelos perfeita para o lanche

12 set, 09:00

Prepare um jantar completo em apenas 35 minutos

11 set, 16:00

Fora do Estúdio

«Um extraordinário filho»: Esta foi a história que deixou Cristina Ferreira emocionada

Hoje às 16:15

Não faltaram famosos, mas esta terá sido a presença mais surpreendente no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Hoje às 09:04

«Estás bem? Acabei de ver as notícias»: a última mensagem antes de receber a notícia da morte do irmão e da cunhada no Elevador da Glória

Ontem às 17:00

Novo programa, novo visual. Foi assim que Cristina Ferreira brilhou na estreia do «Secret Story»

Ontem às 15:18

Fotos

Cabelo curto ou longo: qual envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?

Hoje às 17:00

De 1.600€ para 350€: este computador também é tablet e soma cada vez mais elogios

Hoje às 16:33

Isto vai mudar a forma como usa o champô seco

Hoje às 16:30

«Um extraordinário filho»: Esta foi a história que deixou Cristina Ferreira emocionada

Hoje às 16:15