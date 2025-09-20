Aos 45 anos, estas três mudanças fizeram-na perder 9 quilos

Aos 45 anos, emagrecer parecia um desafio impossível para ela. Mas com apenas três pequenas mudanças no dia a dia, conseguiu transformar o seu corpo e perder 9 quilos de forma consistente e saudável. Descubra quais foram essas alterações simples que mudaram a sua vida e que também podem funcionar para si.

Aos 45 anos, a treinadora Mariana Egosi conseguiu perder 9 quilos de gordura e fortalecer a musculatura com apenas três mudanças simples na alimentação e no estilo de vida.

O caso desta profissional está a ser destacado como exemplo de que é possível alcançar resultados significativos mesmo depois dos 40 anos, altura em que o corpo feminino enfrenta maior risco de sarcopenia, a perda de massa muscular associada à idade.

Segundo explicou ao site Women's Health, aquilo que antes era suficiente para manter a forma, como aulas de spinning quase diárias, deixou de trazer resultados. Foi então que decidiu implementar mudanças que considera terem sido determinantes.

Mariana passou a comer mais, mas melhor, deixando de contar calorias e focando-se na qualidade dos alimentos. Para a treinadora, a restrição calórica pode aumentar o stress metabólico, dificultando a queima de gordura. Além disso, passou a incluir treinos de força, combinando-os com exercícios cardiovasculares, pois são essenciais para proteger o músculo e tornar a perda de gordura mais eficaz. Também passou a equilibrar os nutrientes, privilegiando a ingestão de proteínas (cerca de 40 gramas diárias) e incluindo gorduras saudáveis, presentes em alimentos como frutos secos, peixe ou carnes magras, enquanto os ultraprocessados e açúcares foram praticamente eliminados da dieta.

O resultado, garante, foi não apenas a perda de peso, mas também um ganho significativo de força e energia. Mariana afirma sentir-se fisicamente melhor aos 45 anos do que quando tinha 30, reforçando a importância de adaptar a alimentação e os treinos às mudanças do corpo ao longo do tempo.