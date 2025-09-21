Médico sugere este hábito fácil para acelerar a queima de calorias pela manhã

  • Joana Lopes
  • Hoje às 09:00

Começar o dia com um pequeno hábito pode fazer toda a diferença na queima de calorias. Um médico explica como esta prática simples pela manhã pode ajudar a acelerar o metabolismo e melhorar os resultados de forma natural.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A forma como se inicia o dia pode ter um impacto maior na saúde do que muitas pessoas imaginam. O médico e especialista em longevidade, bem como investigador em Harvard, William Li, defende que adiar o pequeno-almoço por uma hora prolonga o jejum noturno, estimula a queima de gordura e pode retardar o envelhecimento.

«Esperar uma hora antes de comer prolonga o jejum noturno, ativa a queima de gordura e pode reduzir o desgaste dos telómeros», afirmou, em declarações citadas pelo jornal espanhol El Español. O médico acrescenta ainda que este hábito simples melhora a sensibilidade à insulina e reduz a inflamação, aspetos ligados a uma vida mais longa e saudável.

Além disso, William Li recomenda acordar cedo sem recorrer ao telemóvel, evitando assim a chamada inércia do sono – aquela sonolência residual que prejudica a concentração e a memória logo pela manhã. Também sugere exposição à luz natural logo após despertar, beber café simples (sem açúcar ou leite) e realizar alguns minutos de movimento ou alongamentos matinais, preparando corpo e cérebro para enfrentar o dia.

 

Temas: Emagrecer

RELACIONADOS

Faça isto depois de cada refeição e vai notar mudanças no peso

Método 12-3-30: a nova tendência do Tiktok que promete perda de peso

Beber água antes das refeições ajuda a perder peso: mito ou verdade?

Verdade ou mito: o vinagre de maçã ajuda na perda de peso?

10 ideias de pequenos-almoços com ovos para perder peso

Especialista revela o ingrediente chave para perder peso

Dicas

Aos 45 anos, estas três mudanças fizeram-na perder 9 quilos

Ontem às 09:00

Cristina Ferreira esgota calças em apenas uma hora

19 set, 17:00

Como remover a oleosidade do cabelo em poucos minutos sem recorrer a champô seco

19 set, 16:00

Mantenha a sua roupa impecável usando vinagre branco

19 set, 15:30

Sabe porque é que há sempre um espelho no elevador? Vai ficar surpreendido!

19 set, 15:00

Cuidado com as saladas embaladas: veja o que pode acontecer se não as lavar antes de comer

19 set, 14:30

Temperaturas voltam a subir e nós descobrimos um ‘jacuzzi natural’ em Portugal com a água a 30 °C

19 set, 10:00
MAIS

Mais Vistos

Afonso Leitão sobre Jéssica Vieira: «Foi a minha maior vitória»

17 set, 11:40

Depois de percorrer 500 quilómetros, André descobriu que o pai não era a pessoa que pensava

19 set, 11:56

Enfermeira homicida Mariana Fonseca partilha vídeo antes de fugir, após alegado erro da justiça

16 jun, 12:40

Ana viu melhor amigo morrer à sua frente: «Ele disse-me: “Amo-te, obrigada por tudo”»

17 jun, 11:46

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Pão de alho com queijo na air fryer: uma receita que vai superar as suas expectativas

19 set, 16:30

Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

18 set, 16:00

Faça estas batatas gratinadas e conquiste todos à mesa

18 set, 15:30

Descubra como fazer lasanha na air fryer

17 set, 15:30

Fora do Estúdio

Todos perguntam porque é que Márcia Soares tem este nome no Instagram. Nós descobrimos o motivo

18 set, 15:38

Daniela Santos declara-se a pessoa especial: «Até que a morte nos separe»

18 set, 09:12

«Procurei-te durante a vida inteira»: irmãos separados à nascença reencontram-se 80 anos depois

17 set, 15:00

De luto, FF quebra silêncio de forma emocionante: «O último dia em que o meu pai me pegou ao colo»

17 set, 09:03

Fotos

Médico sugere este hábito fácil para acelerar a queima de calorias pela manhã

Hoje às 09:00

Aos 45 anos, estas três mudanças fizeram-na perder 9 quilos

Ontem às 09:00

Cristina Ferreira esgota calças em apenas uma hora

19 set, 17:00

Pão de alho com queijo na air fryer: uma receita que vai superar as suas expectativas

19 set, 16:30