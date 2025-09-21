Médico sugere este hábito fácil para acelerar a queima de calorias pela manhã

Começar o dia com um pequeno hábito pode fazer toda a diferença na queima de calorias. Um médico explica como esta prática simples pela manhã pode ajudar a acelerar o metabolismo e melhorar os resultados de forma natural.

A forma como se inicia o dia pode ter um impacto maior na saúde do que muitas pessoas imaginam. O médico e especialista em longevidade, bem como investigador em Harvard, William Li, defende que adiar o pequeno-almoço por uma hora prolonga o jejum noturno, estimula a queima de gordura e pode retardar o envelhecimento.

«Esperar uma hora antes de comer prolonga o jejum noturno, ativa a queima de gordura e pode reduzir o desgaste dos telómeros», afirmou, em declarações citadas pelo jornal espanhol El Español. O médico acrescenta ainda que este hábito simples melhora a sensibilidade à insulina e reduz a inflamação, aspetos ligados a uma vida mais longa e saudável.

Além disso, William Li recomenda acordar cedo sem recorrer ao telemóvel, evitando assim a chamada inércia do sono – aquela sonolência residual que prejudica a concentração e a memória logo pela manhã. Também sugere exposição à luz natural logo após despertar, beber café simples (sem açúcar ou leite) e realizar alguns minutos de movimento ou alongamentos matinais, preparando corpo e cérebro para enfrentar o dia.