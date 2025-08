Mulher perdeu mais de 20 quilos em apenas quatro meses ao deixar de consumir este alimento

Sem recorrer a dietas extremas ou exercício físico intenso, esta mãe de três filhos descobriu que bastava retirar um único alimento do seu dia a dia para ver resultados impressionantes na balança.

A britânica Lucy Castle, de 41 anos, teve a sua vida completamente transformada após uma consulta médica. Diagnosticada com diabetes tipo 2, esta mãe de três filhos decidiu alterar radicalmente os seus hábitos alimentares. A história foi divulgada pelo site da revista People, que salientou que, em apenas quatro meses, Lucy conseguiu perder cerca de 27 quilos ao eliminar da sua dieta um único alimento: o queijo.

O momento decisivo surgiu quando a sua saúde começou a deteriorar-se. Com três filhos pequenos — de 2, 9 e 15 anos — e uma rotina intensa, Lucy recorria a refeições rápidas e práticas, como pão francês com queijo, batatas fritas e chocolate. O seu queijo preferido era o brie, e queijo ralado fazia parte de quase todas as suas refeições. Contudo, os sintomas foram-se acumulando: tonturas, formigueiros e cansaço permanente. «Cheguei aos 100 kg e já não me reconhecia. Evitava eventos sociais e escondia-me em roupas largas», relatou.

O diagnóstico marcou um ponto de viragem. A diabetes tipo 2 — muitas vezes relacionada com excesso de gordura abdominal e uma alimentação rica em alimentos processados — foi o sinal de alerta. Lucy eliminou o queijo da sua dieta e iniciou um regime alimentar controlado, composto por refeições substitutas, sopas e batidos. «Ver a balança a baixar todas as semanas foi o que me manteve motivada», revelou.

A mudança ultrapassou o aspeto físico. Com mais energia e uma nova relação com o seu corpo, Lucy substituiu os snacks por pratos caseiros, como salteados de frango com legumes. «Pela primeira vez em anos, gosto de fazer compras e encontrar roupas que me façam sentir bem», confessou. Atualmente, sente-se mais presente para os filhos e mais segura no seu dia a dia.

De paciente a inspiração, Lucy decidiu ir ainda mais longe e iniciou uma nova carreira como coach de bem-estar. A sua mensagem é simples e direta: «Tu também consegues. Um dia de cada vez, com menos culpa e mais amor-próprio». Para ela, este processo não se tratou apenas de perder peso — foi, acima de tudo, reencontrar-se consigo mesma.