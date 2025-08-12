Faça isto após cada refeição e vai ver o número na balança a diminuir

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 58min

Sabia que um simples gesto depois de cada refeição pode ajudar a reduzir o número na balança? Descubra o que fazer para potenciar a perda de peso de forma fácil e eficaz, sem dietas complicadas.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Ao ler sobre este truque no site Women’s Health, percebemos que valia a pena partilhar. Quanto mais se fala sobre alimentação e estilo de vida, mais evidente fica que são os pequenos hábitos que fazem a verdadeira diferença. No caso da perda de peso, um gesto simples feito após as refeições pode ter um impacto maior do que se imagina.

Um gesto simples com impacto significativo

A proposta consiste em caminhar pouco depois de comer. Não se trata de um exercício intenso, mas de um passeio moderado que estimula o corpo e contribui para gastar parte da energia consumida na refeição. Segundo especialistas, este hábito pode ser eficaz na melhor gestão dos níveis de glicose, prevenindo que o excesso seja armazenado como gordura.

A importância do momento

Imediatamente após a refeição, o corpo dedica-se a digerir e a processar os nutrientes. É precisamente nesta fase que uma caminhada leve pode ser benéfica, pois ajuda a distribuir melhor a energia e a evitar picos repentinos de glicose. Para além disso, este movimento suave promove o conforto digestivo e previne aquela sensação de peso ou sonolência que frequentemente surge após comer.

Como começar

Não é necessário muito para começar a sentir os benefícios. Uma caminhada de 10 a 20 minutos, entre três a cinco vezes por semana, pode já fazer a diferença. É fundamental escolher um ritmo confortável para não interferir com a digestão e para que este momento seja prazeroso. Com o tempo, pode tornar-se num hábito diário que contribui não só para a gestão do peso, mas também para o bem-estar geral.

Temas: Emagrecimento

RELACIONADOS

Mulher perdeu mais de 20 quilos em apenas quatro meses ao deixar de consumir este alimento

Especialista revela o ingrediente chave para perder peso

Perderam 20kg juntos e estão irreconhecíveis: veja quem são

Esta bebida com apenas 2 ingredientes desincha a barriga em minutos

Gordura na barriga? Este hábito diário demora 2 minutos e promete resultados impressionantes

Emagrecer na menopausa é impossível se ignorar estes dois tipos de exercício

Dicas

Não compre pêssegos no supermercado sem fazer isto primeiro

Há 2h e 28min

Desde que começámos a lavá-las assim, as sapatilhas ficam sempre branquinhas

Há 2h e 58min

Poucos sabem, mas este botão do carro ajuda a poupar até 20% de combustível nos meses quentes

Há 3h e 28min

Revelamos o segredo das batatas fritas crocantes dos restaurantes. Só precisa de um ingrediente

Hoje às 15:00

Se se esqueceu de descongelar a carne ou o peixe, este truque viral resolve o problema

Hoje às 14:30

Em 2026, descubra como ter 44 dias de férias tirando apenas 13 dias

Ontem às 17:00

Pode ter livros raros em casa que valem uma verdadeira fortuna

Ontem às 16:30
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira sobre Bruno de Carvalho: «Espero que o Bruno venha cá»

Hoje às 10:13

Mulher com obesidade cai em cima do marido e asfixia-o acabando por o matar acidentalmente

Hoje às 12:29

Cristina Ferreira deixa recado a Bruno de Carvalho: «É homenzinho suficiente para responder às perguntas»

Hoje às 10:13

Portuguesa salta com o filho bebé de um viaduto de 80 metros. Ambos foram encontrados sem vida

Ontem às 12:48

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Esta receita de sopa para o verão tornou-se viral por um motivo

Ontem às 16:00

Esta receita de mousse de manga é ideal para refrescar nos dias de calor

Ontem às 14:30

Este é o segredo para nunca mais deixar o Bacalhau à Brás seco

6 ago, 15:00

Esta mousse de chocolate é feita sem açúcar nem natas

5 ago, 16:30

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira regressou à televisão, mas antes partilhou foto inédita das férias: «Esta é a Cristina sem glitter»

Ontem às 10:17

Com 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto: «Muita gente não sabe, porque eu...»

10 ago, 17:43

De reality shows a papás e mamãs: conheça os filhos dos ex-concorrentes da TVI

9 ago, 19:59

«É a mulher que mais gosto»: Manuel Luís Goucha declara-se a 'estrela' da Televisão portuguesa

9 ago, 15:54

Fotos

Não compre pêssegos no supermercado sem fazer isto primeiro

Há 2h e 28min

Desde que começámos a lavá-las assim, as sapatilhas ficam sempre branquinhas

Há 2h e 58min

Poucos sabem, mas este botão do carro ajuda a poupar até 20% de combustível nos meses quentes

Há 3h e 28min

Daniela Santos conta tudo. Foi isto que aconteceu fora da casa do Big Brother com Afonso Leitão

Há 3h e 56min