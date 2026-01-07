Perdeu 20 kg em quatro meses com esta única mudança (sem recorrer a dietas ou injeções)

  • Joana Lopes
  • Hoje às 17:00

Tudo começou com uma simples mudança no dia a dia desta mãe — algo tão fácil que quase passou despercebido. Em apenas quatro meses, conseguiu perder 20 kg, sem recorrer a dietas rigorosas, medicamentos ou injeções.

Abbie Lodge, 34 anos, conseguiu perder 20 kg em apenas quatro meses graças a uma mudança simples, sem recorrer a dietas radicais nem a injeções.

Em declarações ao jornal The Sun, a mãe de dois filhos revelou que chegou a pesar 92 kg, depois de adotar hábitos pouco saudáveis após as gravidezes. A decisão de mudar a sua alimentação e a rotina de exercícios surgiu depois de se ver num vídeo de férias em família e de receber alertas dos médicos.

Entre os hábitos que prejudicavam a sua saúde estava o consumo frequente de takeaway, batatas fritas, chocolate e até três a quatro litros de refrigerante "Cherry Coke" por dia. “Estava num ciclo constante de tentar comportar-me e depois perder o controlo. Entorpecia-me com comida, tal como um alcoólico ou toxicodependente faria com a sua substância favorita,” confessou Abbie.

A verdadeira transformação aconteceu quando decidiu substituir os refrigerantes por água e seguir uma alimentação equilibrada, estruturada através do programa 1:1 Diet da Cambridge Weight Plan. Com três a quatro litros de água por dia, uma dieta controlada e a prática regular de exercício físico, o seu peso começou a diminuir de forma rápida.

Atualmente, Abbie pesa 67 kg, veste o tamanho 10 do Reino Unido e garante ter encontrado um equilíbrio saudável: “Nada está proibido. Aprendi a gerir a alimentação sem ser dominada pela comida.”

Para além das alterações físicas, a transformação também trouxe benefícios para a saúde mental. “A maior mudança foi sentir-me mentalmente mais leve. Já não sou prisioneira da comida,” concluiu.

