Equipa Fit: A nova aplicação que o vai ajudar a perder 15kg a treinar em casa

O companheiro de uma das figuras mais influentes em Portugal lançou uma plataforma de treinos, onde oferece exercícios para alcançar resultados rápidos no conforto do seu lar

Durante a pandemia, devido ao desespero de estar fechado em casa todos os dias, Paulo Teixeira, companheiro de Helena Coelho, uma das figuras mais influentes em Portugal, decidiu que estava na altura de partilhar os seus treinos em direto no Instagram. Aos poucos, foi conseguindo reunir milhares de pessoas do outro lado. O sucesso foi tão grande que, em 2020, acabou por criar uma plataforma de treinos online, a PT Fit. O objetivo passava por transformar o site numa aplicação mais prática para os utilizadores. Foi assim que surgiu a ideia da Equipa Fit, que só seria lançada mais tarde.

A plataforma celebrou quatro anos no dia 1 de maio de 2024, mas esse não foi o único motivo de celebração nesse dia. Foi também a estreia da tão aguardada aplicação, que, após três anos de espera, foi finalmente lançada. «É o culminar do caminho que temos feito e do que me têm pedido», contou o personal trainer à Nit, numa entrevista dada antes de lançar a aplicação.

A preocupação do personal trainer, segundo este, passava por encontrar uma solução que cumprisse as condições mínimas para que qualquer um pudesse aceder à aplicação em qualquer lugar, a qualquer altura. A aplicação funciona online ou offline, de modo a que as férias não sejam desculpa. Além disso, a gravação dos treinos foi feita por forma a alcançar a melhor qualidade possível. Assim, a plataforma pode ser utilizada no telemóvel, no tablet e até mesmo na televisão.

O que encontro na aplicação Equipa Fit?

O que se encontra na Equipa Fit não são apenas os planos de treino. A aplicação conta também com um segmento dedicado à nutrição.

Como não poderia deixar de ser, a motivação é um pilar crucial para o projeto. Além de áudios e vídeos motivacionais, a aplicação irá consagrar um separador específico dedicado à própria comunidade. Aqui, todos podem partilhar as suas ambições, reflexões e dificuldades, para que ninguém se sinta sozinho.

«Nós temos uma comunidade muito forte e isso permite que sejamos capazes de intervir de forma muito mais imediata quando alguém se sente desmotivado. É este o principal fator», defendeu o personal trainer.

Os treinos disponibilizados têm todos entre 10 a 16 minutos e muitos deles não requerem materiais, pelo que basta utilizar o peso do próprio corpo. Até o preço acaba por ser relativamente acessível para qualquer pessoa, na medida em que custa apenas 25 euros por mês.

E há mais. Outros dos objetivos tem em vista os planos de corrida acompanhada. É dedicada a quem gosta de correr na rua, ou até mesmo a quem odeia, mas quer aliviar essa tensão. «Vamos gravar conteúdos em áudio, onde basicamente levas o instrutor contigo. Ele diz-te quando deves acelerar, abrandar, qual a melhor técnica, quais os alongamento... É quase como se fosse a voz da consciência», explicou..

Também os treinos pré-parto serão uma realidade. Tratam-se de aulas separadas por trimestre, onde qualquer mãe poderá aceder aos conteúdos, mediante aprovação médica prévia.

Os preços de acesso à Equipa Fit variam entre os 25€ mensais, os 125€ por semestre e os 250€ por ano.

No site oficial do projeto, é possível encontrar alguns feedbacks partilhados por atletas que usufruíram do acompanhamento. Segundo os testemunhos partilhados, há quem tenha perdido mais de 30 quilos.