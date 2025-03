Aos 39 anos, viu o seu sonho tornar-se realidade na TVI: «Ele quer um abraço desde que me viu»

Aos 39 anos, a vida de Emanuel Alexandre mudou para sempre quando o seu maior sonho se concretizou, graças à TVI. Emocionado e visivelmente tocado, o convidado não resistiu em pedir um abraço a Cristina Ferreira.

Em 2007, a vida de Emanuel Alexandre mudou drasticamente após um acidente de carro que o deixou com sequelas neurológicas graves. Naquele fatídico dia, o jovem de 21 anos sofreu um traumatismo craniano e ficou em coma, enfrentando uma recuperação dolorosa e cheia de desafios. O acidente não só o privou de realizar tarefas quotidianas como andar, falar, escrever ou comer, mas também afetou profundamente a sua relação com o mundo e com os seus sonhos.

A mãe de Emanuel, Maria João, descreve com emoção a tragédia: «O Emanuel morreu naquele dia e regressou outro filho diferente». Para ela, o acidente de 2007 foi como perder um filho, mas, ao mesmo tempo, foi o nascimento de um novo Emanuel, com novas limitações, mas também com uma força renovada. Ao longo dos anos de recuperação, Maria João dedicou-se inteiramente a cuidar do filho, temendo pela sua vida e temendo ainda mais não ouvir novamente o seu filho chamar por ela.

Emanuel, por sua vez, recorda a dureza da sua recuperação. «A recuperação foi sofrida», revela, lembrando o esforço árduo que foi necessário para aprender novamente a falar, comer, escrever, ler e andar. Apesar de todos os progressos feitos, ele ficou com sequelas neurológicas graves, o que o deixou com dificuldades no equilíbrio e limitações em muitas áreas da sua vida. «Penso porque é que isto me aconteceu», partilha Emanuel, refletindo sobre o roubo dos seus sonhos, como concluir o curso de informática e abrir uma loja, objetivos que se tornaram inalcançáveis após o acidente.

O impacto do acidente foi profundo para Maria João, que demorou nove anos a aceitar as limitações do filho. Durante esse período, ela não conseguiu deixar de acreditar que o seu filho poderia recuperar totalmente. Mas, ao longo do tempo, ela chegou à conclusão de que o Emanuel era uma pessoa diferente, e que, mesmo com limitações, ele continuava a ser a pessoa que ela amava. «Sempre achei que ia curar o meu filho. Hoje aceito-o», diz Maria João, reconhecendo as suas transformações e dificuldades, mas também a força que ele demonstrou para seguir em frente.

Em 2022, Maria João enfrentou outra perda significativa com a morte do seu marido, vítima de câncer. Contudo, o luto não durou muito até que a vida lhe impusesse um novo desafio: o diagnóstico de câncer no intestino de Emanuel. Este novo revés, no mesmo ano em que seu pai faleceu, fez com que a recuperação de Emanuel sofresse um retrocesso. Durante a cirurgia, Emanuel perdeu 17 centímetros do intestino grosso, e a batalha contra o câncer tornou-se um novo obstáculo a ser superado.

Ainda assim, Emanuel continua a lutar. A cada desafio, ele encontra força para continuar a sua jornada, inspirado pelo apoio incansável de sua mãe e pela determinação que nunca o abandonou. Mesmo com as dificuldades físicas e psicológicas, Emanuel não perde a esperança de alcançar os seus sonhos. Entre eles, está o sonho de visitar a Disneyland Paris, uma alegria que foi finalmente concretizada de forma surpreendente por uma viagem oferecida pela TVI, que realizou um desejo que parecia distante para Emanuel. Emocionado e visivelmente tocado com a surpresa, Emanuel não resistiu em pedir um abraço a Cristina Ferreira. «Ele quer um abraço desde que me viu», reagiu a apresentadora, comovida com a história de Emanuel.

Maria João, apesar de todas as adversidades, continua a lutar ao lado de Emanuel, dizendo com firmeza: «A vida não foi justa para o meu filho, mas não vale a pena chorar. É lutar todos os dias, lutar, lutar, lutar…». Este espírito de superação é o que move Emanuel a cada passo e é através dessa luta constante que ele, com o apoio da sua mãe e de quem o ama, continua a procurar o sentido da vida, mesmo depois de tantas perdas e desafios.