Menino de 2 anos desapareceu em 2023. Dois anos depois, avós e tios são presos. Tudo o que se sabe sobre o caso

Em 2023, Émile Soleil, um menino de dois anos, desapareceu misteriosamente em França. Dois anos depois, os avós e tios da criança foram detidos, levando as investigações a novos desenvolvimentos.

Os novos desenvolvimentos do caso Émile, o menino de dois anos que desapareceu em França, foi comentado no programa «Dois às 10». Em 2023, Émile Soleil, um menino de dois anos, desapareceu de forma misteriosa na pequena aldeia francesa de Vernet, situada no sul de França. A última vez que foi visto foi no dia 8 de julho, enquanto brincava no jardim da casa dos avós, após uma sesta. Após meses de intensas buscas, o corpo de Émile foi encontrado em março de 2024, o que gerou uma onda de choque nas investigações.

No dia 25 de março de 2025, uma reviravolta significativa ocorreu. Os avós e os tios de Émile foram detidos pela polícia francesa, alegadamente acusados de homicídio doloso e ocultação de cadáver. O Ministério Público de Aix-en-Provence emitiu um comunicado revelando que as detenções ocorreram no contexto de uma fase de verificação e comparação das provas coletadas ao longo das investigações. As autoridades indicaram que também estão a realizar operações forenses em vários locais do país.

A detenção dos familiares de Émile surge após uma longa investigação sobre o caso, que começou logo após o desaparecimento do menino. A criança havia chegado à aldeia para passar as férias de verão com a família materna e, no dia em que desapareceu, brincava tranquilamente no jardim da casa. O desaparecimento foi noticiado rapidamente, mas o corpo de Émile só foi encontrado oito meses depois.

O caso tem sido marcado por muitas interrogações, com as autoridades agora a investigar a possibilidade de envolvimento direto da família na morte da criança. As novas detenções têm suscitado um grande interesse público, não só pelo vínculo familiar das pessoas implicadas, mas também pela gravidade das acusações.