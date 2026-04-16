Há empregos disponíveis na construção civil. E fazer isto pode ajudar

Após sair do Secret Story, Ricardo João tem encontro inesperado. Saiba quem foi a "sortuda"

O problema nem sempre está na falta de experiência. Muitas vezes está no currículo

A construção civil continua a precisar de trabalhadores em várias zonas do país. Ainda assim, muitas empresas dizem ter dificuldade em encontrar candidatos adequados. O problema nem sempre está na falta de experiência. Muitas vezes está no currículo.

Há quem tenha anos de trabalho em obra, mas não consiga explicar isso de forma clara no papel. Funções pouco detalhadas, ausência de datas ou descrições vagas acabam por enfraquecer a candidatura.

Para quem recruta, o CV tem de responder rapidamente a perguntas simples: o que fez, onde trabalhou e com que responsabilidades. Se essa informação não for clara, a candidatura perde força.

Veja aqui como pode melhorar o seu currículo

O Avaliador de CV’s gratuito permite carregar o currículo e perceber, em poucos segundos, o que está bem e o que precisa de ser melhorado. A ferramenta dá uma pontuação, compara com outros CVs e identifica falhas concretas.

Entre outros aspetos, avalia se a experiência está bem explicada, se há informação em falta e se o CV está organizado de forma lógica.

Para quem procura trabalho na construção civil, pode ser uma forma simples de transformar experiência real numa candidatura mais convincente.

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