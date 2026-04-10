À procura de um emprego melhor e mais bem pago? Este teste de 1 minuto promete ajudar

Para quem está desempregado ou procura uma nova oportunidade tem agora à disposição uma ferramenta grátis

Uma das principais queixas de quem procura novas oportunidades de emprego é ficar sem resposta ou ficar ‘perdido’ entre muitas candidaturas. Mas será que o currículo que está a enviar aos empregadores está bem construído? Agora, pode saber esta resposta em poucos instantes com uma nova ferramenta gratuita que avalia o seu CV.

De forma simples e rápida, pode carregar o seu currículo e receber uma análise automática completa, com uma pontuação global, posicionamento face a outros candidatos e um diagnóstico claro do que está bem e do que precisa de melhorar.

AVALIE AQUI O SEU CV

A proposta passa por ajudar a perceber onde o seu CV brilha e onde pode estar a perder oportunidades. Através de uma avaliação estruturada, o utilizador descobre não só a sua nota (numa escala de 1 a 100), mas também em que posição se encontra em comparação com outros currículos analisados.

A ferramenta vai identificar rapidamente os principais pontos fortes do currículo, mas também os erros e fragilidades, organizados por categorias claras e com um contador que evidencia o que precisa de atenção. Mais do que apontar falhas, o Avaliador mostra como melhorar e ajuda a transformar um CV banal num documento que se vai destacar entre outros.

A ferramenta avalia, por exemplo, se o CV inclui contactos básicos como telefone, email e localização; se as experiências profissionais estão completas, com cargo, empresa e datas; ou se é imediatamente claro que tipo de função o candidato procura. Também identifica problemas frequentes, como currículos demasiado genéricos, descrições vagas de tarefas ou ausência de resultados concretos que comprovem o impacto do trabalho realizado.

AVALIADOR DE CV