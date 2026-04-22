Hotéis e restaurantes estão a contratar. E é assim que vai conseguir um emprego a ganhar mais

A 3 horas de Portugal há umas “Maldivas” com água a 30 graus que quase ninguém conhece

Não é preciso estar desempregado para estar atento a novas oportunidades. Mas é essencial fazer uma procura com eficácia

Há setores em Portugal onde a falta de trabalhadores é evidente. Restaurantes, hotéis e empresas de transporte continuam à procura de pessoas, mas isso não significa que qualquer candidatura funcione. Muitos candidatos ficam pelo caminho por uma razão simples: o currículo não ajuda.

Na maioria dos casos, o problema não é a experiência. É a forma como está apresentada. Há currículos demasiado vagos, outros sem informação essencial, e muitos que não mostram claramente o tipo de trabalho que a pessoa procura. Num processo de recrutamento rápido, isto faz toda a diferença. Quem analisa dezenas de candidaturas não vai perder tempo a tentar perceber o que não está claro.

Antes de enviar mais candidaturas, pode valer a pena parar e olhar para o CV com outros olhos. É isso que faz o Avaliador de CV’s.

A ferramenta é grátis, analisa automaticamente o currículo, atribui uma pontuação e mostra onde estão os principais problemas. Desde erros de estrutura a falhas na forma como a experiência está descrita, tudo é organizado de forma simples. Mais do que apontar erros, ajuda a perceber o que pode ser melhorado de forma concreta.

Num mercado onde há vagas mas também muita concorrência, ter um CV claro e direto pode ser o que separa uma candidatura ignorada de uma chamada para entrevista.

AVALIE AQUI O SEU CV