5 passos para garantir a prosperidade da sua empresa

  • Joana Lopes
  • Ontem às 15:00

Descubra como pequenas ações estratégicas podem fazer toda a diferença no crescimento da sua empresa ao longo dos anos.

O panorama empresarial português enfrenta desafios significativos, com um aumento de 21% nas insolvências em fevereiro de 2025 face ao mesmo período do ano anterior, segundo dados divulgados pela Iberinform. Paralelamente, a criação de novas empresas registou uma diminuição de 3,7% em termos homólogos, evidenciando a necessidade urgente de estratégias robustas para assegurar a sustentabilidade dos negócios.

Para responder a estas dificuldades, a Rauva, plataforma portuguesa de gestão financeira integrada para pequenas e médias empresas (PME), apresenta cinco estratégias fundamentais para promover a longevidade dos negócios e fortalecer a resiliência empresarial.

1. Reforçar a literacia financeira
Ter uma compreensão sólida dos princípios financeiros é essencial para gerir qualquer negócio. Os empresários devem investir continuamente na sua educação financeira, mantendo-se atualizados sobre as melhores práticas e as tendências emergentes. Isto pode incluir a participação em workshops ou webinars sobre gestão financeira, bem como a leitura regular de conteúdos especializados. Além disso, plataformas digitais com funcionalidades que promovem a literacia financeira, como dashboards que exibem dados e transações em tempo real e fornecem insights estratégicos, são ferramentas essenciais para os empreendedores identificarem padrões, anteciparem dificuldades e tomarem decisões informadas.

2. Apostar na transformação digital
A transformação digital envolve a utilização da tecnologia para melhorar processos empresariais, a experiência do cliente e a proposta de valor, garantindo competitividade num mercado em constante evolução. Para as PME, isto traduz-se na adoção de soluções digitais em várias áreas operacionais, incluindo a gestão financeira, aumentando a eficiência e a capacidade de resposta. Na prática, pode significar substituir folhas de cálculo manuais por softwares que automatizam tarefas como emissão de faturas, categorização de despesas e comunicação com o contabilista.

3. Utilizar ferramentas avançadas de gestão financeira
Implementar ferramentas de gestão financeira é essencial para otimizar operações e obter insights em tempo real sobre a saúde financeira da empresa. Plataformas integradas de gestão e contabilidade permitem automatizar tarefas rotineiras, reduzir erros e focar-se em iniciativas estratégicas. Estas ferramentas podem incluir funcionalidades como emissão automática de faturas, categorização inteligente de despesas, reconciliação bancária e alertas fiscais. Ao centralizar estas funções num único sistema, as empresas ganham tempo, aumentam a eficiência e reduzem o risco de falhas.

4. Recorrer a serviços especializados de consultoria financeira
O acesso a aconselhamento financeiro especializado pode impactar significativamente a eficiência e conformidade financeira de uma empresa. Contar com o apoio de contabilistas certificados ou consultores financeiros permite tomar decisões mais informadas e assegurar o cumprimento das regulamentações. Este suporte de proximidade ajuda os empresários a manterem o foco no crescimento do negócio, garantindo simultaneamente uma gestão financeira sólida.

5. Dar prioridade ao feedback do cliente e à adaptação
Procurar e responder ativamente ao feedback dos clientes é fundamental para a melhoria contínua e a satisfação do público-alvo. Implementar sistemas para recolher insights dos clientes e demonstrar disposição para adaptar produtos ou serviços com base nessas informações reforça o compromisso com as necessidades do mercado, fomenta a lealdade e melhora a competitividade da empresa.

