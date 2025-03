24 anos depois da Tragédia de Entre-os-Rios, ainda não se conformou: «Passa-me pela cabeça que foram dar um passeio e ainda não chegaram»

A tragédia da queda da ponte de Entre-os-Rios, em 2001, tirou 59 vidas e marcou profundamente os que perderam entes queridos. Hoje, lembramos a dor de quem vive com essa perda irreparável, como Joaquina, que perdeu os pais e o irmão.

Há tragédias que marcam o país de forma indelével, que ficam gravadas na memória coletiva e que, mesmo passados muitos anos, continuam a ser lembradas. A tragédia da queda da ponte de Entre-os-Rios, no dia 4 de março de 2001, é uma dessas memórias dolorosas. Naquele fatídico dia, 59 vidas foram perdidas, entre elas as de familiares que não voltaram para casa. Hoje, recordámos o impacto dessa tragédia na vida de quem a vivenciou, através dos testemunhos emocionantes de quem perdeu entes queridos de forma trágica.

Joaquina Mendes é uma das pessoas cujas vidas foram devastadas pela tragédia. Ela perdeu, naquele dia, os pais e o irmão. Para ela, olhar para as águas do rio Douro é relembrar os pais. «Sempre que olho para estas águas, lembro-me deles», contou, emocionada. Joaquina recordou que, antes do acidente, não queria que os seus pais e o irmão fossem numa excursão às amendoeiras em flor. O tempo estava ruim, mas, como tantas vezes acontece, o destino levou-os de forma inesperada.

«Estava o tempo muito mau. O meu pai não queria ir e a minha mãe insistiu. Eu ainda pedi para eles não irem, mas eles foram. Eu não andava bem todo o dia», recordou Joaquina sobre o dia do acidente. «Ouvi um estrondo muito forte, abanou a minha casa, abanou tudo e fiquei sem telefone», relatou ainda sobre o momento do acidente. Desesperada, ela correu até ao local e descobriu que o autocarro onde viajavam os seus familiares estava entre as vítimas. «Entrámos num desespero que nos apeteceu vir para a beira do rio», lembrou. O choque foi imenso e a dor, insuportável. Apesar de já terem passado 24 anos, as feridas continuam abertas, pois os corpos dos seus pais nunca apareceram. «Às vezes ainda me passa pela cabeça que eles foram dar um passeio e não chegaram. O meu irmão apareceu, fizemos o luto. Os meus pais não. Os meus pais nunca apareceram, nunca mais chegaram», desabafou. «A vida não vale nada», terminou, com a tristeza estampada no rosto.

A tragédia de Entre-os-Rios, em 2001, foi um evento que comoveu profundamente todo o país. A queda da ponte Hintze Ribeiro, levando consigo um autocarro e três automóveis, desencadeou uma operação de buscas intensivas, que durou seis meses e mobilizou recursos nunca antes vistos nas regiões do Douro e da Costa Atlântica. As cenas de desespero e as intermináveis buscas marcaram uma época de grande sofrimento e incerteza.

A perda de 59 vidas não abalou apenas as famílias das vítimas, mas deixou uma cicatriz na memória coletiva do país. Em homenagem aos que partiram, um monumento foi erguido no local da tragédia, perpetuando a memória dos que perderam a vida naquele fatídico dia.