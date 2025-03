Recorda-se do 4 de março de 2001? Recordamos o dia que abalou Portugal

A 4 de março de 2001, Portugal viveu um dos dias mais tristes da sua história.

A Tragédia de Entre-os-Rios, que abalou Portugal em 4 de março de 2001, permanece viva na memória do país. O colapso da ponte Hintze Ribeiro, enquanto um autocarro de passageiros a atravessava, resultou na morte de 59 pessoas, deixando um rastro de dor e sofrimento que ainda persiste, mesmo após mais de duas décadas.

A ponte Hintze Ribeiro, que ligava as cidades de Castelo de Paiva e Enfrade, foi construída nos anos 60 e, ao longo do tempo, começou a mostrar sinais de degradação. A estrutura, que não passava por reparações significativas, já apresentava várias fissuras e o tráfego pesado contribuiu para o desgaste acelerado. No dia 4 de março de 2001, o autocarro da «Rodoviária de Entre-os-Rios», carregado de passageiros, seguia em direção a Paiva quando a ponte desabou. O veículo e as partes da ponte caíram a uma altura de 20 metros, no leito do rio Douro. O resultado foi devastador, com 59 pessoas a perderem a vida instantaneamente.