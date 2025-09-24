Esta simples alteração na sua alimentação pode atrasar o envelhecimento

Uma pequena mudança na sua dieta pode ajudá-lo a prolongar a juventude.

Um estudo divulgado pelo Medical Daily revelou uma relação direta entre a consumo de açúcar adicionado e o envelhecimento biológico. A investigação analisou 342 mulheres no Norte da Califórnia, avaliando os seus hábitos alimentares e os chamados "relógios epigenéticos", que são marcadores capazes de medir o envelhecimento através de alterações no ADN.

Os resultados mostraram-se claros: cada grama extra de açúcar adicionado pode acelerar o envelhecimento, mesmo em dietas aparentemente saudáveis. Por outro lado, reduzir o consumo deste ingrediente demonstrou efeitos surpreendentes. De acordo com a investigadora Barbara Laraia, cortar apenas 10 gramas por dia pode equivaler a rejuvenescer até 2,4 meses, desde que o hábito seja mantido ao longo do tempo.

A coautora do estudo, Elissa Epel, reforçou que "a ingestão excessiva de açúcar limita a longevidade saudável". Os investigadores salientaram também a importância de dietas ricas em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios, que contribuem para proteger o corpo contra doenças crónicas.

Já se sabia que o açúcar fazia mal, mas este estudo confirma uma ideia simples: evitar os açúcares adicionados não é apenas uma questão de saúde, mas uma escolha que pode influenciar o ritmo do teu envelhecimento.