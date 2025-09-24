Esta simples alteração na sua alimentação pode atrasar o envelhecimento

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:30
Mulheres
Mulheres

Uma pequena mudança na sua dieta pode ajudá-lo a prolongar a juventude.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Um estudo divulgado pelo Medical Daily revelou uma relação direta entre a consumo de açúcar adicionado e o envelhecimento biológico. A investigação analisou 342 mulheres no Norte da Califórnia, avaliando os seus hábitos alimentares e os chamados "relógios epigenéticos", que são marcadores capazes de medir o envelhecimento através de alterações no ADN.

Os resultados mostraram-se claros: cada grama extra de açúcar adicionado pode acelerar o envelhecimento, mesmo em dietas aparentemente saudáveis. Por outro lado, reduzir o consumo deste ingrediente demonstrou efeitos surpreendentes. De acordo com a investigadora Barbara Laraia, cortar apenas 10 gramas por dia pode equivaler a rejuvenescer até 2,4 meses, desde que o hábito seja mantido ao longo do tempo.

A coautora do estudo, Elissa Epel, reforçou que "a ingestão excessiva de açúcar limita a longevidade saudável". Os investigadores salientaram também a importância de dietas ricas em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios, que contribuem para proteger o corpo contra doenças crónicas.

Já se sabia que o açúcar fazia mal, mas este estudo confirma uma ideia simples: evitar os açúcares adicionados não é apenas uma questão de saúde, mas uma escolha que pode influenciar o ritmo do teu envelhecimento.

Temas: Envelhecimento Alimentação

RELACIONADOS

Mulher encontra o amor aos 50 e é mãe aos 51

Depois dos 50 anos, estes são os exercícios mais eficazes para emagrecer

Mais de 50 anos? Há dois exercícios específicos que são mais eficazes para perder peso e tonificar

Acabe de vez com a barriga inchada graças a estas estratégias

Faça isto depois de cada refeição e vai notar mudanças no peso

Cabelo curto ou longo: qual envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?

Dicas

Usar o telemóvel no semáforo é permitido por lei? Descubra o que diz a legislação

Hoje às 17:00

Conheça os números mais sorteados no Euromilhões

Hoje às 16:00

Descubra os vegetais que reduzem o inchaço abdominal

Hoje às 15:30

Cuidado: estas etiquetas podem estar a enganá-lo na hora das compras

Hoje às 15:00

Bruna Gomes não dispensa este modelador de cabelo (e percebe-se porquê)

Hoje às 14:44

Diga adeus ao escorredor para a loiça: esta tendência revoluciona a organização da cozinha

Hoje às 14:30

Evite cometer estes 5 erros na decoração da sua casa

Ontem às 16:00
MAIS

Mais Vistos

Pai mergulha bebé de 47 dias em água quente: «Além disso, apresentava marcas de dentes e fraturas»

Hoje às 12:17

Idosa de 89 anos faz pedido a Cristina Ferreira e vê sonho concretizado em direto

Ontem às 10:57

Ex-concorrente do «Secret Story» apresenta em televisão as filhas gémeas

Hoje às 11:55

Cristina Ferreira confronta Excesso: «Tenho uma pergunta indiscreta para fazer»

Hoje às 10:05

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Transforme o pão em pudim com a receita que está viral nas redes sociais

Ontem às 16:30

Deixe a base da sua quiche crocante com esta dica

Ontem às 15:00

Pão de alho com queijo na air fryer: uma receita que vai superar as suas expectativas

19 set, 16:30

Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

18 set, 16:00

Fora do Estúdio

«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

Hoje às 16:07

«Foi há 5 anos...»: Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, recorda acontecimento marcante na vida do jogador

Hoje às 11:31

Desde a morte de Diogo Jota, Rute Cardoso repete este ritual sempre que aparece em público

Hoje às 09:40

Mulher encontra o amor aos 50 e é mãe aos 51

Ontem às 17:00

Fotos

Usar o telemóvel no semáforo é permitido por lei? Descubra o que diz a legislação

Hoje às 17:00

Esta simples alteração na sua alimentação pode atrasar o envelhecimento

Hoje às 16:30

«Colo de avó é sempre o melhor»: Maria Botelho Moniz emociona seguidores com foto inédita do filho

Hoje às 16:07

Conheça os números mais sorteados no Euromilhões

Hoje às 16:00