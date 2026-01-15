Planeie uma escapadinha de inverno neste hotel com piscina aquecida e vista para a serra

Imagine acordar numa manhã fria de inverno, abrir a janela do seu quarto e ser recebido por uma vista deslumbrante da serra, enquanto a piscina do hotel o convida a mergulhar em águas quentinhas. Este hotel com spa e piscina aquecida é o refúgio ideal para quem procura relaxamento, conforto e uma escapadinha inesquecível. Prepare-se para recarregar energias e viver momentos de puro bem-estar no coração da serra.
Localizado no distrito de Viseu, este hotel e spa é o destino ideal para quem aprecia natureza, serra e tranquilidade, sem abdicar do conforto urbano. Com a chegada dos dias mais frios, há momentos em que tudo o que se deseja é um refúgio acolhedor. É nesse contexto que o Puro Dão Hotel & SPA se apresenta como uma excelente escolha.
No Puro Dão, é recebido «em casa»: o espaço foi cuidadosamente decorado para transmitir calor humano, conforto e harmonia. A decoração valoriza o estilo “pure & natural”, recorrendo a madeiras, plantas naturais e materiais reciclados e reaproveitados de construções anteriores.
O hotel destina-se a quem valoriza gastronomia, bem-estar, design e, acima de tudo, novas experiências. É ideal para quem procura combinar uma escapadinha relaxante com conforto, sustentabilidade e estética contemporânea.
O grande destaque para os dias frios é a oferta de SPA e piscinas, concebidas para proporcionar uma experiência relaxante e revitalizante. A piscina interior aquecida permite um mergulho reconfortante mesmo com temperaturas exteriores baixas, mantendo o conforto de uma água morna. Graças às amplas janelas, é possível desfrutar de uma vista sobre as serras, tornando o momento ainda mais especial.
A piscina exterior infinity está ligada à interior através de uma cortina de água, que cria uma transição harmoniosa entre os dois espaços. No exterior, com vistas para a serra, é possível relaxar nas espreguiçadeiras, apanhar sol (ou simplesmente sentir o ar fresco de inverno), beber um cocktail ou contemplar o pôr-do-sol, num ambiente sereno e altamente relaxante.
O spa funciona entre as 9h00 e as 21h00, com acesso exclusivo a maiores de 16 anos entre as 11h00–15h30 e 17h00–21h00, garantindo momentos de calma e privacidade.