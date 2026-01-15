Planeie uma escapadinha de inverno neste hotel com piscina aquecida e vista para a serra

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 6min

Imagine acordar numa manhã fria de inverno, abrir a janela do seu quarto e ser recebido por uma vista deslumbrante da serra, enquanto a piscina do hotel o convida a mergulhar em águas quentinhas. Este hotel com spa e piscina aquecida é o refúgio ideal para quem procura relaxamento, conforto e uma escapadinha inesquecível. Prepare-se para recarregar energias e viver momentos de puro bem-estar no coração da serra.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Localizado no distrito de Viseu, este hotel e spa é o destino ideal para quem aprecia natureza, serra e tranquilidade, sem abdicar do conforto urbano. Com a chegada dos dias mais frios, há momentos em que tudo o que se deseja é um refúgio acolhedor. É nesse contexto que o Puro Dão Hotel & SPA se apresenta como uma excelente escolha.

No Puro Dão, é recebido «em casa»: o espaço foi cuidadosamente decorado para transmitir calor humano, conforto e harmonia. A decoração valoriza o estilo “pure & natural”, recorrendo a madeiras, plantas naturais e materiais reciclados e reaproveitados de construções anteriores.

O hotel destina-se a quem valoriza gastronomia, bem-estar, design e, acima de tudo, novas experiências. É ideal para quem procura combinar uma escapadinha relaxante com conforto, sustentabilidade e estética contemporânea.

O grande destaque para os dias frios é a oferta de SPA e piscinas, concebidas para proporcionar uma experiência relaxante e revitalizante. A piscina interior aquecida permite um mergulho reconfortante mesmo com temperaturas exteriores baixas, mantendo o conforto de uma água morna. Graças às amplas janelas, é possível desfrutar de uma vista sobre as serras, tornando o momento ainda mais especial.

A piscina exterior infinity está ligada à interior através de uma cortina de água, que cria uma transição harmoniosa entre os dois espaços. No exterior, com vistas para a serra, é possível relaxar nas espreguiçadeiras, apanhar sol (ou simplesmente sentir o ar fresco de inverno), beber um cocktail ou contemplar o pôr-do-sol, num ambiente sereno e altamente relaxante.

O spa funciona entre as 9h00 e as 21h00, com acesso exclusivo a maiores de 16 anos entre as 11h00–15h30 e 17h00–21h00, garantindo momentos de calma e privacidade.

Temas: Escapadinha de inverno Hotel Piscina aquecida Serra

RELACIONADOS

Lembra o Douro, mas este destino situa-se no Algarve e é a escapadinha perfeita de outono

Este chalet é perfeito para uma escapadinha de outono. E fica a menos de uma hora de Lisboa

Ideal para uma escapadinha romântica no outono: este hotel tem piscinas aquecidas e jacuzzis suspensos

Piscinas de água quente em Portugal conquistam destaque internacional

Dicas

Europa recebe novo parque temático que vai rivalizar com a Disneyland Paris

Há 2h e 6min

A maioria comete este erro ao fazer carne estufada. Eis como a tornar perfeita

Hoje às 15:00

Porque é que a tosse piora à noite? Médico identifica um erro comum nos quartos

Hoje às 14:00

Estamos fartos das poças de água na bancada da cozinha. E este escorredor veio resolver o problema

Hoje às 12:28

Leve, potente e silencioso: o aspirador que muitos ex-utilizadores de Dyson estão a escolher

Hoje às 10:22

Este é o erro que muitos condutores cometem nas rotundas

Ontem às 16:00

É mais barato que o Algarve. Eis o destino ideal para as suas férias de 2026

Ontem às 15:30
MAIS

Mais Vistos

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

Ontem às 11:56

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”

Ontem às 11:40

Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar”

Ontem às 12:06

Em direto, Cláudio Ramos assume ‘erro’ com Leandro: “Tem razão”

Hoje às 10:31

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Fora do Estúdio

Antes de entrar na «1.ª Companhia», Soraia Sousa terminou relação com famoso ator da TVI

Há 3h e 30min

Fora do «Secret Story», Pedro Jorge e Marisa sofrem contratempo e anunciam "recomeço"

Hoje às 12:21

Dois meses depois de sofrer um AVC, Nuno Markl continua internado: «Estou na fase perigosa da recuperação»

Hoje às 09:48

Internado há quase dois meses, Nuno Markl vai sair do hospital por umas horas. Eis o motivo

Hoje às 08:57

Fotos

Europa recebe novo parque temático que vai rivalizar com a Disneyland Paris

Há 2h e 6min

Planeie uma escapadinha de inverno neste hotel com piscina aquecida e vista para a serra

Há 3h e 6min

Antes de entrar na «1.ª Companhia», Soraia Sousa terminou relação com famoso ator da TVI

Há 3h e 30min

A maioria comete este erro ao fazer carne estufada. Eis como a tornar perfeita

Hoje às 15:00