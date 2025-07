Desportista toda a vida, Sandra está prestes a deixar de andar, falar e engolir: «Eu prefiro morrer»

Desportista desde sempre, Sandra Goulão viu a vida mudar após o diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica. Aos 53 anos, a doença está a deixá-la sem forças, sem equilíbrio e, em breve, sem capacidade de falar ou engolir.

Sandra Goulão sempre foi ativa, saudável e apaixonada por desporto. Mas tudo mudou aos 53 anos, quando lhe foi diagnosticada Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença neurodegenerativa sem cura. Desde então, a sua realidade tornou-se num verdadeiro desafio diário.

“Estou a perder a força. As mãos já estão em garra. Os médicos dizem-me que vou deixar de andar, de falar e de engolir. E eu não consigo imaginar-me um vegetal numa cama… Prefiro morrer”, desabafa, sem rodeios.

Sandra vive num primeiro andar, sem acessibilidade, e o simples ato de entrar ou sair de casa tornou-se um risco. Vive com o filho Marco, de 18 anos, que deixou os estudos para a acompanhar a tempo inteiro. “Só quero qualidade de vida no tempo que me resta”, confessa.

Apesar das limitações, Sandra faz fisioterapia, toma medicação e luta, todos os dias, por adiar o avanço da doença. Viver num rés-do-chão é um dos seus desejos mais urgentes, e a autarquia de Lisboa já lhe apresentou os programas de habitação disponíveis, aguardando agora pela candidatura.