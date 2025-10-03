Mãe trava «pacto de morte» entre alunos de escola em Viseu

Alunos de uma escola secundária do distrito de Viseu estão a deixar a comunidade em choque. Dois dos casos envolveram um pacto entre adolescentes, que acabou travado pela intervenção da mãe de um deles.

A última semana ficou marcada por episódios de enorme preocupação numa escola secundária do distrito de Viseu, onde se registaram quatro tentativas de pôr fim à vida entre os alunos. Dois dos jovens, ambos de 16 anos, terão mesmo feito um pacto de morte, que acabou por não se concretizar graças à intervenção da mãe de um deles.

De acordo com informações avançadas pela imprensa, a psicóloga da escola alertou a mãe de um jovem, depois deste ter exposto sinais de que algo não estava bem. A mãe alertou autoridades e avisou também a família do outro adolescente envolvido no pacto, travando o que poderia ter sido uma tragédia dupla.

O caso adensa ainda mais a inquietação da comunidade escolar, já que não é a primeira vez que episódios desta natureza ocorrem com alunos do estabelecimento de ensino.

Os casos estão já a ser analisados pela GNR, pelo Ministério Público e por outras entidades competentes. Em cima da mesa estão várias hipóteses: situações de bullying, consumo de drogas ou até algum tipo de jogo que poderá estar a circular entre os estudantes.