Adeus às poças de água na bancada: este escorredor tem um truque que faz a diferença

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Escorredor de loiça com drenagem automática
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Este escorredor promete organizar a loiça e, ao mesmo tempo, evitar a acumulação de água na bancada.

Há pequenos incómodos que fazem parte da rotina na cozinha, mas que rapidamente se tornam cansativos. Um deles é lavar a loiça e, pouco depois, ser necessário limpar novamente a bancada por causa da água que ficou espalhada à volta do escorredor.

O MAJALiS foi pensado precisamente para ajudar a resolver esse problema. O modelo tem dois níveis para aproveitar melhor o espaço e um sistema de drenagem que permite encaminhar a água diretamente para o lava-loiça.

A água segue para o lava-loiça

O grande destaque está na drenagem com rotação de 360 graus. A saída pode ser orientada para o lava-loiça, fazendo com que a água escorra para esse local em vez de ficar acumulada no tabuleiro ou na bancada.

É um pormenor especialmente útil em cozinhas com pouco espaço ou para quem prefere manter a zona junto ao lava-loiça seca e organizada.Um dos compradores destaca precisamente o sistema de drenagem e considera que o escorredor é uma boa solução para aproveitar o espaço da bancada e manter a zona mais organizada.

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Dois níveis para caber mais loiça

Outro ponto forte é a capacidade. A estrutura vertical permite colocar bastante loiça sem ocupar uma superfície demasiado grande da bancada.

Segundo as características do produto, é possível colocar até 11 pratos, 16 taças e quatro copos, além de cerca de 20 talheres e uma tábua de cortar. Há ainda espaço para uma panela ou frigideira. O conjunto inclui também suportes laterais para copos e utensílios, um tapete de secagem e pés antiderrapantes, ajudando a manter tudo mais estável e organizado.

O que dizem os compradores?

O escorredor conta com mais de 4.100 avaliações e uma média de 4,6 estrelas na Amazon, além do selo "Escolha da Amazon".

Entre os comentários, há quem elogie a capacidade e a organização proporcionada pelos dois níveis. Outro detalhe mencionado positivamente é o tabuleiro inferior, que fica ligeiramente separado e, segundo uma utilizadora, permite uma secagem mais rápida. A montagem também não parece ser um problema: vários compradores descrevem o processo como simples e rápido, sem necessidade de ferramentas complicadas.

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Para quem pode fazer sentido?

Este escorredor pode ser particularmente interessante para cozinhas pequenas, bancadas com pouco espaço ou casas onde há bastante loiça para secar ao mesmo tempo.

A combinação entre a estrutura de dois níveis e o sistema de drenagem procura resolver dois problemas de uma só vez: organizar a loiça e evitar que a água fique acumulada na bancada.

Para quem procura uma forma simples de ganhar espaço e reduzir a água acumulada na bancada depois de lavar a loiça, este modelo pode ser uma opção a considerar.

Compre o escorredor na Amazon por 38,62 euros

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