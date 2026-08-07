Adeus às poças de água na bancada: este escorredor tem um truque que faz a diferença

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Este escorredor promete organizar a loiça e, ao mesmo tempo, evitar a acumulação de água na bancada.

Há pequenos incómodos que fazem parte da rotina na cozinha, mas que rapidamente se tornam cansativos. Um deles é lavar a loiça e, pouco depois, ser necessário limpar novamente a bancada por causa da água que ficou espalhada à volta do escorredor.

O MAJALiS foi pensado precisamente para ajudar a resolver esse problema. O modelo tem dois níveis para aproveitar melhor o espaço e um sistema de drenagem que permite encaminhar a água diretamente para o lava-loiça.

A água segue para o lava-loiça

O grande destaque está na drenagem com rotação de 360 graus. A saída pode ser orientada para o lava-loiça, fazendo com que a água escorra para esse local em vez de ficar acumulada no tabuleiro ou na bancada.

É um pormenor especialmente útil em cozinhas com pouco espaço ou para quem prefere manter a zona junto ao lava-loiça seca e organizada.Um dos compradores destaca precisamente o sistema de drenagem e considera que o escorredor é uma boa solução para aproveitar o espaço da bancada e manter a zona mais organizada.

Dois níveis para caber mais loiça

Outro ponto forte é a capacidade. A estrutura vertical permite colocar bastante loiça sem ocupar uma superfície demasiado grande da bancada.

Segundo as características do produto, é possível colocar até 11 pratos, 16 taças e quatro copos, além de cerca de 20 talheres e uma tábua de cortar. Há ainda espaço para uma panela ou frigideira. O conjunto inclui também suportes laterais para copos e utensílios, um tapete de secagem e pés antiderrapantes, ajudando a manter tudo mais estável e organizado.

O que dizem os compradores?

O escorredor conta com mais de 4.100 avaliações e uma média de 4,6 estrelas na Amazon, além do selo "Escolha da Amazon".

Entre os comentários, há quem elogie a capacidade e a organização proporcionada pelos dois níveis. Outro detalhe mencionado positivamente é o tabuleiro inferior, que fica ligeiramente separado e, segundo uma utilizadora, permite uma secagem mais rápida. A montagem também não parece ser um problema: vários compradores descrevem o processo como simples e rápido, sem necessidade de ferramentas complicadas.

Para quem pode fazer sentido?

Este escorredor pode ser particularmente interessante para cozinhas pequenas, bancadas com pouco espaço ou casas onde há bastante loiça para secar ao mesmo tempo.

A combinação entre a estrutura de dois níveis e o sistema de drenagem procura resolver dois problemas de uma só vez: organizar a loiça e evitar que a água fique acumulada na bancada.

Para quem procura uma forma simples de ganhar espaço e reduzir a água acumulada na bancada depois de lavar a loiça, este modelo pode ser uma opção a considerar.

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